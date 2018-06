Il summit Kim-Trump visto dai dissidenti nordcoreani | controlli rigidissimi a Pyongyang

Trump contro i critici del summit con Kim : “Andrà bene” : Trump contro i critici del summit con Kim: “Andrà bene” Trump contro i critici del summit con Kim: “Andrà bene” Continua a leggere L'articolo Trump contro i critici del summit con Kim: “Andrà bene” proviene da NewsGo.

summit Usa-Corea del Nord. Pompeo : pronti a dare garanzie sicurezza a Kim : "Il mondo intero sta guardando a questo storico Summit tra Repubblica Democratica Popolare di Corea e Stati Uniti", ha dichiarato il dittatore di Pyongyang, "e grazie ai vostri sforzi siamo stati in ...

summit Usa-Corea - Trump ottimista. Kim lo invita a Pyongyang - : "Andrà molto bene", ha affermato il presidente Usa durante il pranzo con il premier malese, Lee Hsien Loong, di cui è ospite. Secondo un quotidiano sudcoreano, che cita una fonte anonima, il leader ...

La borsa di Tokyo chiude in rialzo in attesa summit Trump-Kim : Roma, 11 giu. , askanews, La borsa di Tokyo chiude la seduta in rialzo, in attesa dello storico vertice tra il presidente statunitense, Donald Trump e quello nord coreano, Kim Jong. Il Nikkei ha ...

Il Singapore summit tra Trump e Kim è una scommessa : Singapore, dal nostro inviato. "Se tutto va bene sarà un bene. Ma se va male, allora proietterà un’immagine negativa sulla città. Qualcosa di brutto", dice Kelly, giovane giornalista di Singapore, in caccia di commenti sul summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim J

Kim Jong-un e Trump a Singapore per lo storico summit : Il leader nordcoreano incontra il premier Lee Hsien Loong. Il colloquio col presidente americano è invece fissato per il 12 giugno

Kim Jong Un arriva a Singapore : tutto pronto per il summit con Trump nel super hotel blindato : Donald Trump e Kim Jong-un sono arrivati e sono pronti per accomodarsi allo stesso tavolo. A Singapore, martedì, va in scena l'attesissimo summit tra il presidente degli Stati Uniti e il...

Aereo cinese e suite stellare - Kim a Singapore per il summit con Trump : “Il mondo ci guarda” : Kim Jong-un è arrivato a Singapore a bordo dell’Aereo privato di Air China, un Boeing 747-4J6 partito in mattinata da Pyongyang e usato dal governo cinese per il trasporto dei funzionari di governo, incluso il presidente Xi Jinping. «L’intero mondo sta guardando a questo storico summit», ha detto il leader nordcoreano in merito al faccia a faccia...