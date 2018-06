Il Segreto anticipazioni | trama puntate da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 2018

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 13 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 13 giugno 2018: Julieta ed Emilia salvano Rosa e le promettono aiuto, intanto la donna e le sue due figlie saranno ospitate a casa di Julieta Uriarte. Adela pensa ad una possibile soluzione al problema di Rosa: edificare una casa su un terreno di proprietà del Comune prima che possa scadere un’opzione di assegnazione della proprietà a Donna Francisca Montenegro. Candela chiede a Marcela di ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 18 al 22 giugno 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 2018: Raimundo cerca di far capire a Julieta che sfidare Francisca potrebbe rivelarsi molto pericoloso per lei, ma la ragazza non rinuncia al progetto di costruire una casa per Rosa. Adela è indaffarata con i preparativi per il matrimonio, però la sua felicità è offuscata dal dubbio di dire o meno tutta la verità a suo figlio Ulpiano. Francisca va a casa di Julieta e ...

Il Segreto - anticipazioni : Prudencio bacia Julieta : Il Segreto Nuovi colpi di scena e soliti conflitti irrisolti nelle trame de Il Segreto. Nelle puntate in onda su Canale 5 questa settimana, il triangolo amoroso che vede coinvolta Julieta e i due fratelli Saul e Prudencio arriverà ad un punto di svolta: quest’ultimo non riuscirà più a controllare i propri sentimenti, svelandoli alla ragazza, ma lei non reagirà bene al suo approccio, essendo innamorata di Saul. I dettagli nelle ...

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO scopre la verità su SAUL e JULIETA : Nelle prossime puntate de Il Segreto son previsti tempi bui per la coppia formata da SAUL Ortega (Ruben Bernal) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan): stando alle anticipazioni, i due si ritroveranno ad esser presi di mira, oltre che dall’arcigna Francisca Montenegro (Maria Bouzas), anche dal suo nuovo braccio destro PRUDENCIO (Josè Milan), fratello di SAUL. Se ci avete già letto in precedenza saprete che Francisca, pur di eliminare JULIETA ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 12 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 12 giugno 2018: Julieta scopre Saul con in mano gli esplosivi e lo convince a non usarli, rinunciando così al suo piano. Il giovane informa Francisca di non aver attivato gli esplosivi, aggiungendo di avere un altro piano per risolvere il problema… Candela Mendizabal è costretta ad ospitare Venancia Almagro, in quanto proprio l’ex suocera ha subito un attacco di cuore. Candela è però ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Severo sposa Irene dopo Candela : anticipazioni spagnole Il Segreto: Severo chiede a Irene di sposarlo dopo la morte di Candela Nelle scorse anticipazioni spagnole de Il Segreto vi abbiamo presentato una delle ultime new entry, Irene. Ad oggi, la bellissima giornalista arrivata a Puente Viejo è divenuta indubbiamente una delle protagoniste della soap opera di Aurora Guerra. Nelle puntate che […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Severo sposa Irene dopo Candela ...

Il Segreto anticipazioni : CARMELO e ADELA cercano un avvocato per SEVERO : Novità in arrivo a Il Segreto per Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza), che nel giro di qualche settimana si troverà ad essere coinvolto in una trama che avrà come protagonista SEVERO Santacruz (Chico Garcia). Disperato per la morte della sua amata Candela Mendizabal (Aida De La Cruz), l’ex proprietario della Miel Amarga rapirà infatti Venancia Almagro (Inma Sancho), l’assassina della sua sposa, e vorrà costringerla con la forza a ...

Il Segreto - episodi spagnoli e anticipazioni 11-15 giugno : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: un nuovo amore per Severo Il Segreto va in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale 5. Le vicende degli abitanti di Puente Viejo continuano ad appassionare il pubblico italiano. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Severo troverà un nuovo amore dopo la tragica scomparsa di Candela, morta per salvare il figlio Carmelito dalle grinfie dell’ex suocera Venancia. Poco dopo ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 11 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 11 giugno 2018: Donna Francisca convince Saul Ortega a partecipare al suo piano di far saltare in aria la diga per disturbare i lavori del Municipio. Venancia Almagro chiede aiuto ai due parroci in modo che intercedano per lei con Candela. L’anziana donna intende infatti ottenere a tutti i costi il perdono della ex nuora. Ma anche i tentativi dei parroci si rivelano vani, così Venancia si rivolge ...

Il Segreto anticipazioni : arriva DON IGNACIO - il padre di JULIETA : Nelle puntate de Il Segreto in onda nel bel mezzo dell’estate comprenderemo da chi stanno fuggendo JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e Consuelo (Trinidad Iglesias); come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, tutto avrà inizio quando Francisca Montenegro (Maria Bouzas) incaricherà Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) di far crollare una casa di accoglienza appena costruita dalla nostra protagonista… Le anticipazioni segnalano ...

Il Segreto - anticipazioni trame dal 11 al 15 giugno : Prudencio bacia Julieta - Saul viene scoperto : La settimana in tv de Il segreto in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale 5. Il segreto, lunedì 11 giugno 2018 Francisca convince Saul a prendere parte al suo piano di far saltare in aria la diga per disturbare i lavori del Municipio. Venancia prova a chiedere aiuto ai due parroci affinché intercedano per lei con Candela. La donna, infatti, non si darà pace finché non avrà ottenuto il perdono della ex nuora. Quando anche i tentativi ...