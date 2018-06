Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere uno schermo che emette suoni

Smartphone Android in offerta oggi 12 giugno : Huawei Mate 10 Lite - Motorola Moto G6 - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 12 giugno sono: Honor 10, Motorola Moto G6, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 12 giugno: Huawei Mate 10 Lite, Motorola Moto G6, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Batteria e prestazioni inimmaginabili col Samsung Galaxy S10 : le ultime al 12 giugno : Che il Samsung Galaxy S10 sarebbe stato spinto da un processore superiore all'attuale Exynos 9810, il chipset che alimenta gli attuali Galaxy S9, è cosa assai prevedibile: la realtà dei fatti, però, potrebbe superare le aspettative generali, anche degli utenti più fantasiosi. Partendo dal presupposto che il processore del futuro top di gamma sudcoreano possa chiamarsi Exynos 9820, il noto leaker Ice universe, su Twitter, ha affermato che il suo ...

L’ultima promozione dedicata ai Galaxy S9 da Samsung Italia : qualche considerazione : Siete in procinto di acquistare uno dei due Samsung Galaxy S9? Sull'eShop ufficiale della divisione Italiana non farete fatica ad imbattervi in quella che sembra essere l'ultima promozione pensate per chi intende portarsi a casa il top di gamma del colosso asiatico (i modelli coinvolti sono Samsung Galaxy S9, S9 Plus e S9 Plus da 256GB). Pagarli al prezzo previsto dal listino originale significa avere diritto ad un regalo: il riferimento è alla ...

Indimenticabile giornata per Samsung Galaxy S7 TIM : notificato l’aggiornamento Oreo : Il mattino ha l'oro in bocca per il Samsung Galaxy S7 TIM, che oggi 12 giugno riesce finalmente a toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo ad Android 8.0 Oreo. Il pacchetto ha un peso specifico di 1356.31MB, ed obbliga gli utenti, a meno che non si disponga di un numero sproporzionato di dati cellulare, a scaricarlo sotto rete Wi-Fi. La versione corrisponde alla serie firmware G930FXXU2EREM, basato sull'ultima UI Samsung Experience ...

App in esecuzione in background con Oreo sui Samsung Galaxy : 2 metodi per eliminare la notifica : Con Oreo sui Samsung Galaxy in molti avranno notato come le app in esecuzione in background siano segnalate sempre nel menù a tendina del telefono. La funzione è molto utile per individuare quelle applicazioni appunto che stanno lavorando in "incognito" e magari consumando preziosa batteria ma è pur vero che potrebbe essere considerata fastidiosa da più user. In questo articolo, grazie pure al contributo dei colleghi di AndroidGalaxy, ecco che ...

Samsung Galaxy Note 9 : presentazione a New York il 2 o 9 agosto? : Dopo l'ultima carrellata di rumor sul nuovo Samsung Galaxy Note 9, spunta un tweet del leaker Ice Universe in cui potrebbe essere stata svelata

Recensione Samsung Galaxy A6 Plus : grande e curato - ma il prezzo? : Abbiamo provato Samsung Galaxy A6 Plus, un bestione proposto con buone carte da giocarsi, due su tutte il display e il comparto fotografico. Adesso però è troppo caro, quindi convine oppure no? Scopritelo nella nostra Recensione.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Burgundy Red e Sunrise Gold in un primo hands-on : All'incirca un mese fa Samsung aveva annunciato l'arrivo di due nuove colorazioni per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, vale a dire Burgundy Red e Sunrise Gold, che adesso si sono mostrate in tutta la loro eleganza in un primo video hands-on.

I cinque punti di forza per Bixby Vision su Samsung Galaxy S9 e S8 : focus dalla Corea : Stiamo vivendo un periodo in cui si parla molto di Bixby, complice anche alcune notizie condivise su queste pagine nei giorni scorsi per gli utenti che dispongono in primis di un Samsung Galaxy S9 o di un S8. Nel frattempo il produttore asiatico ha voluto rilasciare interessanti approfondimenti per quanto riguarda Bixby Vision, mettendo in evidenza quelli che vengono ritenuti i reali punti di forza di un progetto che ad oggi crea gioie e dolori ...

Galaxy S9 meglio di iPhone X - le vendite premiano Samsung : I nuovi dati offerti da Counterpoint Research svelano a sorpresa che i Samsung Galaxy S9 sono gli smartphone più venduti in tutto il mondo. Entrambi i top di gamma coreani sono riusciti a superare l'iPhone X raggiungendo una quota di mercato del 2,6% ciascuno, mentre il modello di Apple è sceso al terzo posto con il 2,3%. iPhone 8 ...

Due possibili date per la presentazione del Samsung Galaxy Note 9 : tutto pronto ad agosto : Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 9 e le principali caratteristiche che renderanno la sua scheda tecnica diversa da quelle degli altri top di gamma. In attesa che tra fine giugno e luglio arrivino ulteriori rumors come quelli che abbiamo preso in esame in queste ore sulle nostre pagine, oggi tocca concentrarsi sulla probabile data in cui si avrà la sua presentazione ufficiale. A quanto pare, ...

Al completo Samsung Galaxy S8 Tre con aggiornamento XXU2CRED - cosa cambia : Entrambi i modelli di Samsung Galaxy S8 Tre del 2017 possono contare da oggi 11 giugno sull'ultimo aggiornamento software disponibile per il device. Sto parlando del pacchetto XXU2CRED che nei giorni scorsi ha fatto la sua comparsa sul modello Plus dell'ex top di gamma e che ora ha visto la luce anche sull'esemplare standard. A parte la sigla dell'update che probabilmente non dirà nulla alla maggior parte dei nostri lettori, di quale ...

Come Diventare Tester Di Samsung Galaxy S9 e S9+ : Come provare gratuitamente per un mese i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+. Ecco Come Diventare Tester e provare gratis Samsung Galaxy S9 e S9+ Provare Samsung Galaxy S9 e S9+ in qualità di Tester Vuoi provare i nuovi smartphone Samsung Galaxy S9 e S9+? Sei nel posto giusto! Ti segnalo oggi la possibilità di provare per oltre […]

Prende fuoco un Samsung Galaxy - macchina distrutta negli USA : il video : Finiscono immischiati ancora una volta in un caso di incendio i Samsung Galaxy: gli esemplari tirati in ballo in quest'ultimo caso sono due, S8 e S4. Finora non è stato possibile risalire a quale modello sia attribuibile la causa del disastro verificatosi qualche giorno fa negli USA, e di cui vi riportiamo anche il video a fine articolo. L'episodio ha avuto luogo in un'auto, che ha preso improvvisamente fuoco a partire da una scintilla ...