Il rover Opportunity nel pieno di una tempesta di sabbia

Marte - rover Opportunity bloccato da tempesta di sabbia. Da due giorni Nasa non ha “notizie” : Da quasi 15 anni continua a mandare immagini spettacolari della superficie marziana. Ma c’è preoccupazione alla Nasa per le sorti del rover Opportunity: una violenta tempesta di sabbia su Marte lo ha costretto a sospendere il lavoro di esplorazione. Comparsa all’orizzonte il primo giugno, la tempesta in pochi giorni ha oscurato il cielo, coprendo un’area più grande del continente nordamericano e impedendo ai pannelli solari del rover di ...