Il processo per il rapimento della modella Ayling è finito con una condanna a 16 anni : È stato un sequestro di persona a scopo di estorsione e non simulato, come ipotizzato dalla difesa, quello ai danni della ventenne modella inglese Chole Ayling. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise di Milano condannando a 16 anni e nove mesi Lucasz Herba, il 30enne polacco di Birmingham arrestato nel luglio dell'anno scorso per avere rapito la ragazza con la complicità del fratello Michal Konrad Herba, ...

Banche - S&P : serve stabilità per completare processo risanamento : Roma, 11 giu. , askanews, Standard & Poor's esclude che le recenti vicende politiche in Italia possano ripercuotersi con variazioni immediate sui livelli di rating delle Banche tricolori. Tuttavia, in ...

Vaticano - mons. Capella a processo per pedopornografia/ Ultime notizie - accuse al diplomatico da Usa e Canada : Vaticano, mons. Capella a processo per pedopornografia: prima udienza il 22 giugno dopo l'arresto dello scorso aprile. Ad accusarlo erano stati Usa e Canada.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:14:00 GMT)

Vaticano - ex funzionario della Nunziatura apostolica a processo per pedofilia : E' un processo in tempi tutto sommato rapidi quello a cui sarà sotto posto, nel tribunale d'Oltretevere, monsignor Carlo Alberto Capella, l'ex funzionario della Nunziatura apostolica di Washington già ...

No Tap - parteciparono a un corteo non autorizzato a Lecce : 14 persone a rischio processo : Lecce - La Procura di Lecce ha notificato a 14 attivisti 'No Tap' l'avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo alla manifestazione pubblica non autorizzata che si svolse a Lecce lo ...

Windows 10 on ARM : Snapdragon 1000 sarebbe il prossimo processore di Qualcomm per la fascia alta : Snapdragon 1000 sarebbe il prossimo processore a cui sta lavorando Qualcomm; processore destinato ai computer Windows on ARM ad elevate prestazioni. E già si parla di un primo prodotto, che dovrebbe disporre di questo processore, indicato con nome in codice ASUS Primus. Il mercato è attualmente davvero in fermento, per la visione del prossimo futuro dei personal computer. Non si parla che di doppio display e prodotti destinati al settore ...

Inghilterra - a 18 anni pesava 37 kg : mamma - nonna e sorella a processo per la sua morte : Per la morte di Jordan Burling, un ragazzo di 18 anni che quando è stato trovato in una “casa degli orrori” nello Yorkshire era “pelle e ossa” tanto che i soccorritori lo hanno paragonato a un prigioniero dei campi di sterminio, sono a processo sua madre, sua sorella e sua nonna. Tre donne che lo avrebbero lasciato su un lettino senza cure per settimane.Continua a leggere

Monza - a processo per un'auto rubata parcheggiata nel box di casa : «L'ha lasciata uno sconosciuto» : Un 71enne di Monza è finito a processo per ricettazione per un'auto parcheggiata nel suo box: era il 2015 e l'aveva portata uno sconosciuto dicendo che sarebbe passato a riprenderla.. In Tribunale ha ...

Expo - il processo per falso a Sala inizierà a settembre : inizierà tra poco più di tre mesi, dopo la pausa estiva, il processo a carico del sindaco di Milano Giuseppe Sala, accusato di falso, e di altri tre imputati, tra cui l'ex manager di Expo Angelo Paris.

FABRIZIO CORONA/ “Ora per fare l'amore ho bisogno di sostanze... processo? Chiedo scusa al pg” (Mattino 5) : FABRIZIO CORONA si racconta a Federica Panicucci a Mattino 5, nella puntata di domani, 8 giugno. "Belen Rodriguez? Finita perché avevo davanti 13 anni di galera. Silvia invece..."(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:16:00 GMT)

A caccia di cinghiali fuori confine per 120 metri - pensionati piacentini a processo : CREMONA - Per l'accusa, quattro pensionati piacentini sarebbero andati a caccia di cinghiali nel Cremonese, appena oltre la linea di confine con il Piacentino, violando il divieto. Oggi si è aperto il ...

Milano - piastra Expo : processo unico per il sindaco Sala partirà a fine settembre : Il processo a carico del sindaco di Milano Giuseppe Sala, accusato di falso, e di altri tre imputati, tra cui l’ex manager di Expo Angelo Paris, partirà dopo la pausa estiva, il 27 settembre. Lo ha deciso oggi la X sezione penale del Tribunale milanese che ha riunito le due tranche del procedimento con al centro l’appalto per la piastra dei Servizi, quella a carico dell’ex commissario unico per l’Esposizione Universale e quella agli altri tre. ...

processo mediatico - la rivoluzione copernicana pugliese : La Puglia di Michele Emiliano è inaspettatamente, in queste ore, protagonista di una rivoluzione copernicana nel modo di concepire il Processo mediatico e il sistematico meccanismo di incolpazione e distruzione di figure di rilievo pubblico.Infatti, dopo meno di un anno dalla vicenda giudiziaria che lo ha travolto, l'ex assessore pugliese della giunta Emiliano, l'avvocato Giovanni Giannini, è stato chiamato a ricoprire nuovamente ...

Il clan Spada a processo per mafia : le vittime non si presentano in aula : Sono sparpagliati nelle carceri di Lecce, Tolmezzo, Terni, Voghera, Genova, Ancona, Taranto, ma nell'ambito territoriale dove hanno costruito la loro fama criminale sono ancora percepiti come un ...