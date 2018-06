Il primo uomo | Damien Chazelle manda Ryan Gosling sulla luna

gqitalia

(Di martedì 12 giugno 2018) Due anni dopo La La Land, la Universal presenta il trailer della nuova opera di, tornato dietro la cinepresa per raccontare un evento fondamentale per la storia dell’umanità, cioè l’alggio di Neil Armstrong. Per l’occasione, il regista da Oscar ha recuperato il ‘suo’ attore (di La La Land), che interpreta il celebre astronauta a capo della missione Nasa a bordo dell’Apollo 11, che permise il piedeil 20 luglio del 1969. Firmano assieme aquesto tentativo di raccontare l’e la storia anche Steven Spielberg, che spicca nella parte esecutiva, Josh Singer, premio Oscar per Il caso Spotlight, alla sceneggiatura e Justin Hurwitz sulle musiche, come già era stato sia per Whiplash che per La La Land. Ilsi basa sul libro di James R. Hansen, perciò racconta la storia di Amstrong ...