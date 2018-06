IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB Su Iris il film con Alberto Sordi oggi | 12

Fra Trump e Kim storica stretta di manoIl PRESIDENTE Usa : meglio del previstoIl leader nordcoreano : supereremo sfide : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare". Ma il leader nordcoreano ha eluso più volte la domanda in merito.

Stop alla Errani - il parere del PRESIDENTE Binaghi : 'Sentenza iniqua e fuori tempo' : 'll fatto che il Tas abbia emesso questa sentenza iniqua sei mesi dopo la data che lo stesso organo giudicante aveva annunciato rappresenta una grave violazione dei diritti dell'atleta che si è vista ...

Il PRESIDENTE Consob Nava : "L'euro è una roccia solida. I mercati sono delicati - non bisogna perturbarli" : "I mercati sono una cosa essenziale per la nostra prosperità, ma sono una cosa delicata che bisogna evitare di perturbare". Lo ha affermato il presidente della Consob, Mario Nava, oggi durante la conferenza stampa."sono il presidente dell'autorità responsabile per il risparmio degli italiani, il risparmio degli italiani è espresso in euro e per me non c'è nessun dubbio che l'euro è 'rock solid'", cioè ...

Cristiano Cini eletto PRESIDENTE dei sommelier Ais della Toscana. E' la prima volta di un aretino : Vista l'attenzione crescente verso il mondo del vino, vogliamo contestualizzare l'associazione nell'attualità. Dobbiamo aprirci sempre di più, a tutti. Ma dobbiamo anche confrontarci di più. Ais ha ...

Loretta Rossi Stuart - arriva la petizione al PRESIDENTE Conte : «Tutela più efficace delle immagini sul web» : Loretta Rossi Stuart e la sua battaglia per veder riconosciuto il diritto di ognuno a gestire liberamente la propria immagine e il proprio corpo , cominciate sulle pagine di Leggo , hanno raggiunto un ...

Kosovo : morto il PRESIDENTE della Federcalcio : Il presidente della Federcalcio del Kosovo, Fadil Vokri, che in passato aveva giocato nel Partizan Belgrado e per la nazionale jugoslava, e’ morto d’infarto all’eta’ di 57 anni. Come hanno riferito i media a Pristina e a Belgrado, Vokri si e’ sentito male mentre faceva allenamento. Considerato una leggenda del calcio kosovaro, Vokri gioco 12 volte con la nazionale della Jugoslavia, dove debutto’ nel 1984, ...

PRESIDENTE della Lega Serie B - Balata : 'Caso Parma? Confido nella giustizia sportiva' : 'Indagine sul Parma? L'inizio della mia presidenza in effetti è stato caratterizzato da una Serie di eventi, dalla crisi federale, alla questione diritti tv, ora questa indagine...il nostro dovere è ...

Consulta dello sport : Il PRESIDENTE Di Betta premia le società empedocline : ... a nome della Consulta dello sport di Porto Empedocle, si è fatto promotore di una cerimonia che si è svolta in Comune, alla presenza del sindaco Ida Carmina e dell'assessore allo sport Urso. Sono ...

Il vice PRESIDENTE DEL Consiglio regionale Eugenio Lai ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica Bielorussa in Italia Aleksandr Guryanov. : ... in visita ufficiale nell'Isola in occasione delle "Giornate della scienza Bielorussa in Sardegna". Nel corso dei colloqui, si è parlato, fra l'altro, delle numerose e qualificate iniziative di ...

"L'isola del libro" dal 16 giugno a Passignano sul Trasimeno - presentata la sesta edizione; PRESIDENTE marini : esperienza culturale che ... : ... come recita il titolo di questa edizione, ma anche eventi musicali, mostre fotografiche e pittoriche, iniziative di beneficenza, mostre mercato, laboratori per bambini e spettacoli di cabaret. ...

Le ridicole polemiche sull’utilizzo dell’aereo di Stato da parte del PRESIDENTE DEL Consiglio Conte : Il presidente Conte è volato in Canada per presenziare al G7 con un volo di Stato e per questo il Movimento 5 Stelle ha diramato un comunicato stampa quasi "di scuse". Ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non solo ha il diritto di utilizzare il volo di Stato per recarsi agli incontri internazionali e istituzionali, ma ha il dovere di utilizzarlo per non recare disturbo ai concittadini ed evitare di creare situazioni di pericolo.Continua ...