Il Papa riceve la vittima del prete pedofilo | Perdonaci Ma il Vaticano

Il Papa riceve tre cileni abusati : "Chiederò perdono e consigli" : Papa Francesco incontrerà tre vittime di padre Fernando Karadima . La scelta del pontefice, seppur in maniera indiretta, riguarda il caso del vescovo Barros. Fernando Karadima è un ex sacerdote ...

Il Papa riceve tre cileni abusati : “Chiederò perdono e suggerimenti? : Prima dell'incontro con tutti i vescovi del Cile, l'incontro prolungato a tu per tu con tre delle vittime di padre Fernando Karadima, che staranno a colloquio con il Papa ciascuno separatamente per «tutto il tempo necessario». Papa Francesco accoglie gli abusati con disponibilità all'ascolto, alla condivisione del loro dolore e della loro vergogna,...

E-Prix : Papa riceve delegazione piloti e benedice monoposto elettrica : Sabato primo GP elettrico di Roma Roma – Papa Francesco ha ricevuto stamane, in udienza privata, una delegazione di piloti di Formula E. Sabato prossimo, all’Eur, si svolgerà il primo E-Prix di Roma. Per l’occasione è stata portata una monoposto elettrica in Vaticano, per la benedizione del Santo Padre. Nel cortile della residenza di Santa Marta, Bergoglio ha ricevuto alcuni piloti accompagnati dal fondatore e ceo della ...