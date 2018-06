Il Mondiale secondo Lloyd’s | la Francia sarà campione del mondo

Rugby – Mondiale U20 : Italia ko contro l’Inghilterra nel secondo match : Mondiale U20: l’Inghilterra batte 43-5 l’Italia nel secondo match Finisce con un 43-5 in favore dell’Inghilterra il secondo match dell’ItaliaU20 al World Rugby U20 Championship. Gli inglesi hanno sfruttato al meglio la vena creativa di Smith per portarsi al comando in solitaria della Pool B al Mondiale di categoria. l’Inghilterra si spinge subito in attacco e va ad un passo dal vantaggio al 3’ con capitan Curry che va in meta ...

MotoGp – Petrucci euforico dopo la gara di Le Mans : “se devo continuare a far secondo quasi vinco il Mondiale - ” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il favoloso secondo posto di oggi al Gp di Francia alle spalle di Marc Marquez Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi un po’ di relax ...

Cina detiene il secondo posto Mondiale per aziende unicorno : Il Libro blu afferma che la nuova economia ha portato l'economia cinese a un nuovo livello. In futuro, la Cina avrà una padronanza sempre migliore delle tecnologie di base di fascia alta, permettendo ...

F1 - Mondiale 2018 : il secondo motore di Kimi Raikkonen non ha danni strutturali. Solo un problema elettrico : Non era iniziato nel migliore dei modi il weekend per Kimi Raikkonen in Spagna. Il finlandese, nel corso delle prove libere 2, era stato costretto ad interrompere anzitempo il proprio lavoro in pista a causa di un’anomalia riscontrata sulla power unit della sua SF71H. I tecnici del Cavallino Rampante si erano subito attivati per verificare l’origine del problema. Inizialmente si riteneva o, per meglio dire, si sperava, che fosse il turbo a non ...

Fernando Alonso secondo nelle qualifiche della 6 Ore di Spa. Ottimo avvio del Mondiale Endurance : Fernando Alonso ha incominciato positivamente la propria avventura nel Mondiale Endurance. Lo spagnolo ha conquistato un Ottimo secondo posto nelle qualifiche della 6 Ore di Spa-Francorchamps e domani andrà a caccia della vittoria in gara. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, che correrà con Kazumi Nakajima e Sebastien Buemi, ha firmato il tempo di 1:54.964 al volante della Toyota TS050, accusando quattro decimi di distacco dai ...

Rally Argentina - Mondiale 2018 : Ott Tanak allunga e vede la vittoria! Thierry Neuville è secondo : Ott Tanak sta letteralmente dominando il Rally di Argentina. Il pilota estone della Toyota ha portato il suo vantaggio sugli inseguitori a 46″5 nella giornata odierna, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale, quando mancano soltanto tre prove alla fine della gara. Il leader della classifica ha proseguito il dominio avviato ieri, vincendo le prime tre speciali della giornata, dando subito un chiaro segnale ai suoi rivali. Non solo, ...

Ibra sì o Ibra no al Mondiale? Il secondo portiere si schiera : "E' un egoista" : Ibrahimovic apre le porte al ritorno in Nazionale, dove tuttavia non pare essere gradito, almeno ascoltando le dichiarazioni di Johnsson, vice della Svezia

L'economia Mondiale secondo Xi Jinping : Ecco come la Cina vuole farsi paladina di liberalizzazione, protezione della proprietà intellettuale e libero commercio

Nuoto - Andrea Vergani spaventoso : clamoroso 21.70 sui 50m - secondo italiano di tutti i tempi! Secondo crono Mondiale : Andrea Vergani è stato letteralmente strepitoso ai Campionati Italiani 2018 di Nuoto e ha confezionato un pazzesco 21.70 sui 50m stile libero. Nella gara regina, il 20enne lombardo si è superato e ha migliorato il proprio tempo di addirittura 42 centesimi rispetto allo scorso anno. Show incredibile che lo consegna di diritto alla storia italiana visto che il crono di oggi è il Secondo di tutti i tempi nuotato da un atleta italiano, superiore di ...