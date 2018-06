Il ministro Paolo Savona | Non devo rassicurare l' Europa | il problema l' ha creato la

huffingtonpost

(Di martedì 12 giugno 2018) "È la stampa che devel', non io. Illo avetevoi...". Lo ha detto ilper gli Affari europei, rispondendo ad una domanda dei cronisti a margine della presentazione della sua autobiografia 'Come un incubo e come un sogno' alla stampa estera."Bisogna smetterla di passare il tempo a dire chi è europeista o no" bisogna invece "aprire un dibattito su come stare inper garantire all'Italia e all'la stabilità necessaria per garantire crescita e benessere sociale", ha dettodurante la presentazione del libro.