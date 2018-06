Il medley di Nek Max Renga all’Arena incorona il successo del tour tra Unici e Guardami

optimaitalia

: Il medley di @NekOfficial @MaxPezzali @RengaOfficial all'Arena incorona il successo del tour tra Unici e Guardami a… - OptiMagazine : Il medley di @NekOfficial @MaxPezzali @RengaOfficial all'Arena incorona il successo del tour tra Unici e Guardami a… - FedePiper91 : Bellissimo medley. FIGATA! E poi la voce di Nek si presta benissimo sulle canzoni di Renga e la voce di Francesco s… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Nek Maxall'Arena di Verona ricevono il premio per ilche hanno condotto nei palasport e con il quale sono stati in giro per l'Italia a partire dal mese di gennaio. A aprire la tornata di esibizioni è Nek, che portaall'Arena di Verona. L'artista di Sassuolo porta la title track del suo ultimo album di inediti, quello con il quale è stato sullo stesso palco appena un anno fa per la conclusione delprimaverile organizzato a supporto del disco che ha rilasciato a ottobre 2016.Esibizione da solista anche per Francesco, che ha portato sul palcoamore. Il brano è contenuto in Scriverò il tuo nome, che ha rilasciato anche nella versione live in occasione delle nuove date nei palasport che ha condotto la scorsa primavera, prima di partire per ilestivo con il quale è rimasto in concerto fino al mese di agosto. Il trio arriva subito dopo la ...