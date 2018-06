Il medley di Francesco Gabbani all’Arena di Verona con i tormentoni Occidentali’s Karma e

optimaitalia

(Di martedì 12 giugno 2018) Ildiall'Arena diapre la seconda serata dei Wind Music Awards martedì 12 giugno su Rai 1. Il cantautore di Carrara torna sul palco della manifestazione per undei suoi successi più importanti dal 2016 alla vittoria tra i big di Sanremo.Sul palco dei Wind Music Awards,ha ritirato i premi per le certificazioni relative al suo ultimo progetto discografico, rilasciato più di un anno fa: il disco di platino per Magellano, il multi-platino per il singolo Tra le granite e le granate, tormentone della scorsa estate, e per il Live dello scorso anno.attualmente è al lavoro sul prossimo album di inediti, il suo terzo disco in studio a seguito di Eternamente Ora, pubblicato nel 2016 dopo la vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo, e Magellano. Parallelamente al lavoro in studio,sarà in tour ...