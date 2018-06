Il Mediterraneo | Salvini e l' isola dei furbi

Migranti - Salvini : 'Altra nave Ong in mare - ma lItalia dice no' - Conte : 'Più cooperazione Ue-Nato nel Mediterraneo' : Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l'ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia. L'Italia ha ...

Forza Italia con Salvini : "Nel mar Mediterraneo non c'è soltanto l'Italia" : "Chiedere piena e concreta solidarietà all'Europa sul tema dei migranti è un punto centrale del programma di Forza Italia e del centrodestra. L'Italia finora con grandi sacrifici economici e impegno di uomini e strutture ha fatto la sua parte in modo praticamente esclusivo sia per il salvataggio delle migliaia di migranti che per la loro successiva accoglienza. È tempo che gli altri Stati membri dell'Europa, Malta inclusa, facciano ...

Nave Aquarius nel Mediterraneo con 630 migranti a bordo - Salvini : “A Malta o l’Italia chiuderà i porti ” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente, ancora senza risposta, chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, ...

La Nave Aquarius nel Mediterraneo Salvini : «A Malta o chiuderemo i porti» : Lettera del ministro dell’Interno alle autorità maltesi: «Il porto più sicuro è il vostro». Tre motovedette da Lampedusa. In 48 ore dalla Libia oltre 1000 migranti

Nave Aquarius in attesa nel Mediterraneo con 630 a bordo - Salvini : “A Malta o l’Italia chiuderà i porti ” : Una lettera urgente alle autorità maltesi è stata scritta dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiedendo di far approdare alla Valletta la Nave Aquarius con 629 migranti a bordo soccorsi nella notte, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte, essendo quello il «porto più sicuro». L’Aquarius, unica ong al momento presen...

Il governo lancia l'Sos alla Nato sui migranti. Trenta a Bruxelles : "Si occupi di Mediterraneo". E Salvini rompe il fronte Ue anti-Trump : Ormai non può esserci più alcun dubbio: il nuovo governo gialloverde è così 'partner Nato' tanto da lanciare un vero e proprio 'sos' nei confronti dell'Alleanza Atlantica affinché si occupi di Mediterraneo. Cioè di immigrazione e terrorismo. Il giorno del debutto dell'esecutivo Lega-M5s sulla scena internazionale porta chiarezza su uno dei tratti distintivi più discussi del nuovo corso politico ...

Salvini contro i migranti. E intanto nel Mediterraneo si muore : In due naufragi al largo di Turchia e Tunisia oltre 50 vittime. E il ministro degli Interni: "Dalla Tunisia export di galeotti"

Migranti - Matteo Salvini : “Non terremo una linea dura ma di buon senso. Mediterraneo è un cimitero” : Ancora in tour elettorale, dopo le dichiarazioni di ieri, Matteo Salvini in Sicilia torna sul tema Migranti: “Non terremo una linea dura, ma di buon senso”. Il ministro dell’Interno a Catania, prima di una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese, dice anche riferendosi ai naufragi con 19 vittime tra Tunisia e Turchia:“Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo è un cimitero. C’è un unico ...