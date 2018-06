Il libro di David Litt | «la musa comica di Obama»

vanityfair

: RT @David_Lynch_it: «È un'esegesi puntigliosa, impetuosa, meticolosa, del labirintico genio dell'artista di Missoula». Ieri, su Robinson de… - Becco_Giallo : RT @David_Lynch_it: «È un'esegesi puntigliosa, impetuosa, meticolosa, del labirintico genio dell'artista di Missoula». Ieri, su Robinson de… - David_Lynch_it : «È un'esegesi puntigliosa, impetuosa, meticolosa, del labirintico genio dell'artista di Missoula». Ieri, su Robinso… - SBemporad : RT @_LuciaSciacca_: Presentazione del libro #HomoPremium di @massimogaggi: si parla di #AI e #tecnologia insieme a David Cis, Chief Operati… -

(Di martedì 12 giugno 2018) La cosa più straordinaria di Grazie,, memoire semi-serio pubblicato da HarperCollins e scritto da, ex-speechwriter («scrittore di discorsi», anche se non rende perfettamente l’idea) del Presidente degli Stati Uniti, è la sua normalità. Il fatto, cioè, che la storia raccontata non abbia niente di eccezionale o eclatante. Il protagonista, lo stesso, è un ragazzo che a ventiquattro anni ha cominciato a lavorare per la Casa Bianca. Prima, poco più che ventunenne, si è appassionato alla politica – la sua prima infarinatura, come ha avuto modo di dire in questi mesi, è stata The West Wing, la serie tv – e ha fatto da volontario durante le elezioni. Credeva in due cose: ine nella comicità, quindi in un certo modo di raccontare e di parlare alle persone. Non a casoviene da The Onion, rivista più o meno seria, più o meno satirica, tra le più ...