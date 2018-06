Il lavoro minorile nel mondo

Minori : Casellati - contrastare in ogni modo lavoro minorile : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Sono circa 218 milioni i lavoratori Minori in tutto il mondo. Una cifra impressionante e drammatica che ci dà la reale dimensione globale di un fenomeno che è concentrato soprattutto nei continenti più poveri del pianeta, ma è presente anche in Europa e nel nostro Paese. Bambini, spesso molto piccoli, ai quali viene negata l’infanzia e la possibilità di un futuro migliore. In occasione della ...

lavoro minorile - 108 mln di bambini nei campi : ... gli sforzi per eliminare il Lavoro minorile in agricoltura devono fare i conti con sfide persistenti, a causa della povertà rurale e della concentrazione del Lavoro minorile nell'economia informale ...

Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Mattarella : 'Scuola presidio per la tutela dei diritti dell'infanzia' : "Troppo spesso, nel mondo, i minori di cui si sfrutta il lavoro sono impiegati in occupazioni pericolose o in condizioni lavorative non sicure. L'Europa e l' Italia non sono esenti da questo: soprattutto quando il ...

FAO : conflitti e disastri naturali fanno aumentare il lavoro minorile in agricoltura : Dopo anni di costante declino, il lavoro minorile in agricoltura negli ultimi anni ha ripreso a crescere, a causa anche dell’aumento dei conflitti e delle catastrofi provocate dal clima. Questa preoccupante tendenza, non solo minaccia il benessere di milioni di bambini, ma mina anche gli sforzi per porre fine alla fame e alla povertà, ha avvertito oggi la FAO osservando la Giornata mondiale contro il lavoro minorile. Il numero dei minori che ...

lavoro minorile : 12 giugno giornata mondiale contro lo sfruttamento : Combattere il Lavoro minorile resta una delle sfide principali sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Si stima che circa 200 milioni di bambini al mondo lavorino, molti in condizioni pericolose. Non solo vengono sfruttati, ma vengono anche privati del fondamentale diritto all’istruzione. Tutelare l’infanzia significa prima di tutto combattere lo […] L'articolo Lavoro minorile: 12 giugno giornata mondiale contro lo ...