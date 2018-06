Il governo nomina viceministri e sottosegretari Al M5s comunicazione e editoria

Conte - governo esercita i poteri speciali sull’azienda per cui il premier firmò una consulenza (9 giorni prima della nomina) : Conflitto di interessi scampato, almeno formalmente. Resta, sullo sfondo, la questione di opportunità. Giovedì – in assenza del premier partito per il G7 del Canada – il secondo consiglio dei ministri del governo Conte ha deciso di esercitare i poteri speciali (“golden power“) sulla modifica della governance di Retelit spa “derivante dall’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018“. L’esecutivo imporrà ...

Spagna - Pedro Sanchez nomina governo a trazione femminile : ... il 46enne Sanchez ha nominato figure pro-europee come l'ex presidente dell'Europalrmaneto Josep Borrell agli Affari europei e la diretrice del budget Ue Nadia Calvinho all'Economia.Ha inoltre ...

governo : Calenda - Di Maio nomina ex capo gabinetto Guidi - paese di Gattopardi : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Governo del cambiamento. Il mio primo atto da ministro fu mandare via Vito Cozzoli capo di gabinetto della Guidi. Vicinissimo all’allora giglio magico, non fu operazione politicamente facile. Rientra in pompa magna come capo di gabinetto di Di Maio. Siamo paese di Gattopardi”. Un tweet di fuoco arriva dall’ex ministro Carlo Calenda e punta dritto il suo successore al Mise, Luigi Di Maio, ...

governo - Standard&Poor's prende tempo : "Da nomina nessun effetto sul rating" : Ormai il "Governo del cambiamento" è fatto, l'Italia è uscita dall'impasse degli ultimi giorni, i ministri sono già al lavoro (

S&P : no effetti nomina governo su rating : 12.58 "La nomina del nuovo governo in Italia non dovrebbe avere un effetto immediato sul rating sovrano" del Paese. Così, in una nota, l'agenzia di rating Standard and Poor's. Tuttavia, l'agenzia sottolinea che "al momento mancano dettagli sul piano economico e di bilancio del governo" e che proprio tali dettagli costituiranno "l'elemento fondamentale sul quale si baserà il merito di credito" dell'Italia.

Cottarelli : non c'è mai stata ipotesi mia nomina in governo Conte : Roma, 1 giu. , askanews, Carlo Cottarelli ministro nel governo M5S-Lega? Secondo l'economista, che ieri sera ha rimesso il mandato da presidente del Consiglio incaricato per c edere il passo all'...

Lista Ministri governo Cottarelli - domani i nomi/ Tutto rinviato : ancora distanza su nomina chiave a Economia? : nomi Ministri Governo Cottarelli: Lista presentata a Mattarella? Tutto rinviato a domani. Le prime indiscrezioni: Tabellini in pole all'Economia, Cantone ai Trasporti? Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:43:00 GMT)

governo - l’ipotesi dell’Istituto Cattaneo : “Alleanza M5s-Lega avrebbe 90% seggi uninominali e maggioranza qualificata” : Quasi il 90 per cento dei seggi uninominali nelle due camere, 72 deputati in più e una pattuglia di senatori che si ingrosserebbe superando quota 200. È lo scenario ipotizzato dall’Istituto Cattaneo in caso di un alleanza-cartello elettorale tra M5s e Lega, al netto di un comportamento identico da parte dei votanti in caso di ritorno alle urne nei prossimi mesi. A Forza Italia e Pd resterebbero “una manciata di seggi urbani, a Milano ...

Caos governo - tutti i no del Quirinale alla nomina di un ministro - : scontro istituzionale dopo il no di Sergio Mattarella a Paolo Savona come ministro dell'Economia . Ma non è la prima volta che il Colle si oppone a un nome indicato dal premier incaricato: sono quattro i precedenti. GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE

governo - sulla nomina di Savona assedio a Mattarella. Salvini : no a un ministro del Tesoro amico dei tedeschi : Giorgia Meloni: «Non cambio idea sull’esecutivo, ma dal Colle ingerenza inaccettabile». Intanto Salvini tira dritto sul nome di Savona all’Economia: «I tedeschi ci insultano e noi dovremmo scegliere un ministro che vada bene a loro? No, grazie!»

governo - Roberto Calderoli verso un ministero : una nomina decisiva per mantenere l'asse con Berlusconi e Forza Italia : E tra loro potrebbe spuntare una vecchia volpe della politica: il leghista Roberto Calderoli , per inciso presente al tavolo delle trattative tra i due partiti. Secondo Il Tempo , infatti, l'ex ...