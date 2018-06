Il giallo-verde sbiadisce Le urne premiano l' unità dei moderati

I tormenti dell'asse giallo-verde e le domande che si fa il Pd : Nelle due forze che appoggiano il governo, cioè la Lega e il Movimento 5 stelle, è stata letta con una certa apprensione l'intervista rilasciata dal neo ministro dell'Economia Giovanni Tria al ...

I tormenti dell’asse giallo-verde e le domande che si fa il Pd : Secondo un’indiscrezione che circola a Montecitorio con una certa insistenza i 5 stelle sarebbero preoccupati dell’avanzata leghista, che, tra l’altro, è stata confermata anche da questa ultima tornata di elezioni amministrative. Il timore è quello di perdere i voti che erano stati strappati alla de

DALLA CINA/ Lao Xi : il dopo-voto suona l'allarme per il trio gialloverde : Ora le campagne elettorali sono finite e Lega e M5s non hanno più alibi. E devono cominciare a governare. Ma una chance ce l'hanno, i loro avversari no. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 06:02:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: caro Pd, preferire i Parioli a Marx fa perdere le elezioniDALLA CINA/ Lao Xi: Conte e Mattarella, il "vantaggio" del doppio premier

'Il contratto giallo-verde e i rischi per l'economia' : convegno il 12 giugno : L'evento avrà inizio alle ore 16.00 e sarà moderato dall'economista ed ex sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze del Governo Monti, Gianfranco Polillo. Partecipano al convegno: l'...

Mainetti striglia il suo giornale per la posizione anti governo giallo-verde. Replica Cerasa : noi abbiamo le nostre idee - : La débâcle dei partiti tradizionali per l'incapacità di innovarsi, come aveva previsto Aldo Moro, ha portato la politica a diventare succube di tali gerarchie. E di fatto impotente, come dimostra l'...

Mainetti striglia il suo giornale per la posizione anti governo giallo-verde. Replica Cerasa : noi abbiamo le nostre idee : La débâcle dei partiti tradizionali per l'incapacità di innovarsi, come aveva previsto Aldo Moro, ha portato la politica a diventare succube di tali gerarchie. E di fatto impotente, come dimostra l'...

Domani elezioni in 761 comuni - primo test giallo-verde : Quasi 7 milioni di italiani interessati. In ballo anche la guida di città importanti come Catania, Messina, Ancona, Brescia, Vicenza, Siena, Pisa, Viterbo, Brindisi, Avellino, Treviso -

Tav - Tap grandi opere - Ilva : le divisioni del governo giallo verde : Posizioni diametralmente opposte tra gli alleati di governo, nonché, per l'Ilva, tutte interne al Movimento -

Il rischio del nostro debito non è né giallo né verde : La circostanza preoccupante che si sta verificando sui mercati finanziari in queste settimane è, come la chiamano gli esperti, l'appiattimento della curva. Cerchiamo di spiegare in termini semplici. I ...

"L'Alleanza gialloverde costruirà un regime" : "Bisogna cercare di sottrarsi all'aria del tempo, cioè all'idea di prendere quello che passa il convento. Bisognerebbe evadere da una serie di prigioni che non consentono le interpretazioni politiche: come se tutto fosse riconducibile alla sola questione che 'non si può parlare del governo prima che faccia le cose'. Questa è l'eutanasia della politica: è la prima 'prigione' in cui oggi ci troviamo. Come se la cultura ...

Migranti - primo sbarco per il governo giallo-verde. Salvini polemico con Malta : E' arrivata stamane nel porto di Reggio Calabria la nave "Sea Watch 3" con a bordo 232 Migranti. Fico lunedì visita la tendopoli dove viveva anche Soumayla Sacko

Augusto Minzolini contro il governo gialloverde : 'Ballano la samba. E i titoli di Stato...' : In precedenza, nei 90 lunghi giorni di consultazioni, il differenziale è sensibilmente progredito a causa del quadro di instabilità politica. Dunque, attribuire al governo gialloverde quanto sta ...

Le poche idee - confuse - del governo gialloverde sulla flat tax : Attenzione, lo dico a lei e al professor Tria, ministro dell'Economia che saluto e a cui auguro buon lavoro e che sicuramente lo sa benissimo: non esiste alcun Paese al mondo in cui i moltiplicatori "...

Le poche idee (confuse) del governo gialloverde sulla flat tax : Signor presidente, signor presidente del Consiglio, onorevoli colleghi. Signor presidente del Consiglio, ho solo due considerazioni da farle nell'augurarle comunque buon lavoro, a lei al suo governo. La prima è sulla flat tax. La flat tax è stata l'architrave del consenso della maggioranza che oggi