Il film da vedere oggi | martedì 12 giugno | Delitto nel vigneto PRIMA TV

Il film da vedere oggi - lunedì 11 giugno : Act of valor : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Il film consigliato e da vedere per questo lunedì sera, 11 giugno 2018, è Act of valor, pellicola a sfondo bellico, basata su una vera missione dei Navy SEALs. Vediamo insieme trama, cast e curiosità, oltre naturalmente al trailer del film in questione. film da vedere oggi, 11 giugno: Act of valor su Rete 4 Act of valor, film suggerito per la serata di lunedì 11 giugno, andrà in onda su Rete 4 alle ...

Il film da vedere oggi - domenica 10 giugno : Dr. Knock : Se lo avete amato come “badante” in Quasi amici e come papà “a sorpresa” in Famiglia all’improvviso, allora non potete non amarlo nella sua ultima commedia! Omar Sy sarà il brillante protagonista di Dr. Knock, il film da vedere questa domenica, 10 giugno. La storia di un medico dai metodi alquanto particolari! Dr. Knock, film da vedere di domenica 10 giugno La commedia francese Dr. Knock, del 2017,è il film che vi ...

film in uscita - cosa vedere : da La Terra dell’Abbastanza a Tito e gli Alieni con Valerio Mastandrea : LA Terra dell’Abbastanza dei fratelli D’Innocenzo. Con Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Luca Zingaretti. Italia 2018. Durata: 96’. Voto 4/5 (AMP) “Riteniamo il cinema sia una materia per tutti e che chiunque, anche dei 28enni come noi, possano affrontare temi ultimi, fondativi insomma”. Damiano e Fabio D’Innocenzo sono gemelli, arrivano dall’alberghiero ma parlano (all’unisono e ugualmente scrivono) consapevolmente di cose alte, di cose ...

Così in terra - il film da vedere venerdì 8 giugno – In prima tv assoluta il docu-film su Don Ciotti : In prima visione assoluta su Rai 3, il racconto di un uomo scomodo e infaticabile, di un prete libero e ribelle. Il film da vedere stasera, venerdì 8 giugno, è Così in terra, con Don Luigi Ciotti. Un interessante e toccante docu-film sulla vita, l’impegno e i rischi del rivoluzionario sacerdote che da oltre cinquant’anni aiuta i bisognosi e denuncia mafia e corruzione, amato e odiato, e costantemente sotto scorta. film da vedere: ...

Il film da vedere oggi - giovedì 7 giugno : Insurgent [PRIMA TV] : Continua su Italia 1 la saga ispirata alla trilogia di romanzi fantascientifici di Veronica Roth. Il film da vedere stasera, 7 giugno, è Insurgent, secondo capitolo e sequel di Divergent. Questa volta Tris e Quattro sono in fuga dalla perfida Jeanine, che deve aprire una scatola antica contenente un messaggio importante: solo un Divergente è in grado di farlo, e quel Divergente è proprio Tris. film da vedere: Insurgent (The Divergent Series: ...

Il film da vedere oggi - mercoledì 6 giugno : The Lincoln lawyer : Cosa vedere stasera in tv? Se amate i thriller a sfondo “processuale”, il film consigliato per voi è The Lincoln lawyer, adattamento cinematografico del bestseller di Michael Connelly “Avvocato di difesa”. Un ragazzo è accusato di stupro e tentato omicidio, un avvocato dai metodi discutibili lo difende ma il caso, apparentemente semplice, si trasforma in un gioco pericoloso dal quale sopravvivere. film da vedere: The ...

Il film da vedere oggi - martedì 5 giugno : Pelé [PRIMA TV] : In vista dei prossimi e imminenti mondiali di calcio (ai quali, ahimè, la nostra Italia non parteciperà), Canale 5 trasmetterà una prima tv da non perdere. Il film consigliato per la serata di martedì 5 giugno è il biografico/sportivo Pelé, che racconta appunto la storia del campione brasiliano, cresciuto nelle favelas di San Paolo e divenuto uno dei più grandi calciatore di tutti i tempi. film da vedere: Pelé Pelé (2016), il film da vedere per ...

Il film da vedere oggi - lunedì 4 giugno : Lo chiamavano Jeeg Robot : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Il film consigliato per la serata di lunedì 4 giugno è Lo chiamavano Jeeg Robot, e se qualche mese fa vi siete persi la sua prima tv, questo è il momento giusto per recuperare! Grande cast, bella trama e tanta azione per una pellicola dal genere un pò insolito per essere italiana. E proprio per l’originalità della sceneggiatura e la bravura degli interpreti, ha ottenuto svariati premi ...

film in uscita - cosa vedere e cosa no : dall’imperdibile Lazzaro Felice a End of Justice con Denzel Washington : Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, con Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno. Italia/Francia/Svizzera 2018. Durata: 130’. Voto 4,5/5 (AMP) Si chiama L’inviolata e sorge in un’arida valle del centro Italia. Qui una villa patronale e un semplice casolare si affiancano in una cornice bucolica: nella prima vive la marchesa Alfonsina della Luna, nell’altra famiglie allargate di poveri contadini, ancora ridotti alla mezzadria. Già, perché ...

Il film da vedere oggi - giovedì 31 maggio : Divergent : Arriva in prima tv su Italia 1 il primo capitolo di un’avventurosa trilogia fantascientifica. Il film consigliato di oggi, giovedì 31 maggio, si intitola Divergent ed è la trasposizione cinematografica dell’omonima serie di romanzi di Veronica Roth. Divergent è il film da vedere di oggi Divergent è un romanzo di fantascienza del 2011 scritto da Veronica Roth, primo capitolo di una trilogia. Dal libro è stato tratto l’omonimo ...

8 nuovi film da vedere in streaming su Netflix a giugno 2018 - : The Neon Demon Dal primo giugno «The Neon Demon» è un horror psicologico diretto da Nicolas Winding Refn ambientato nel mondo della moda. Segue le vicende di Jesse , Elle Fanning , , sedicenne che si ...

Il film da vedere oggi - sabato 26 maggio : Virtual lies-Fuori controllo [PRIMA TV] : Altro thriller mozzafiato per il ciclo di Rete 4 “sabato in giallo”: il film da vedere stasera, 26 maggio, si intitola Virtual lies-Fuori controllo e racconta della vita di una famiglia messa in pericolo dall’arrivo dell’amante Virtuale (e psicopatica) del marito. Tratto da una storia vera. film da vedere: Virtual lies-Fuori controllo Da qualche settimana Rete 4 dedica la prima serata del sabato a pellicole thriller, col ...

