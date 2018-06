Il colloquio di lavoro si fa davanti a un caffè Mercoledì a Feltre candidati e aziende

Donne - toglietevi l’anello prima di un colloquio di lavoro! : L’ha provato uno studio, pubblicato da Credit Angel: un terzo delle Donne toglie la fede o l’anello di fidanzamento prima di un colloquio di lavoro. Sebbene sia politically incorrect per i datori di lavoro fare domande ai candidati sul loro stato civile o sui loro progetti relativi alla famiglia, molte Donne preferiscono non rivelare troppe informazioni personali. Non si sa mai. Magari, vedendo un anello di fidanzamento, il boss ...