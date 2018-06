Il cast di Outlander sarà ospite per la prima volta al New York Comic Con per il lancio

optimaitalia

(Di martedì 12 giugno 2018)è pronta a partire alladella Grande Mela: ildella serie targata Starz farà la suaospitata al NewCon il prossimo 6 ottobre, a pochi giorni daldella quarta stagione.La cattiva notizia è che gli attori e la serie non saranno presenti al San DiegoCon, che si terrà nella città californiana dal 19 al 22 luglio. La buona, però, è che all'evento newese ci saranno Caitriona Balfe (Claire Randall), Sam Heughan (Jamie Fraser), Sophie Skelton (Brianna Randall Fraser McKenzie) e Richard Rankin (Roger Wakefield).Le riprese della quarta stagione disono attualmente in corso in Scozia e si concluderanno solo verso la fine di giugno; il debutto dei nuovi episodi avverrà a novembre, anche se ancora non è stata annunciata una data precisa. La serie è già stata rinnovata da Starz per una quinta e una sesta stagione: "Non ...