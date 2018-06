Ikea annuncia le collaborazioni con Adidas e Lego

gqitalia

: In occasione dell'evento annuale di #IKEA, il colosso svedese ha annunciato la nuova partnership con #LEGO Group. L… - mattonito : In occasione dell'evento annuale di #IKEA, il colosso svedese ha annunciato la nuova partnership con #LEGO Group. L… - r_dibby : RT @outpump: IKEA annuncia la collaborazione con adidas - outpump : IKEA annuncia la collaborazione con adidas -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Non soltanto l’imminente collaborazione con Virgil Abloh, che ha già mandato in visibilio i fan del designer.è pronta a una stagione di grandissime novità, e i Democratic Design Days 2018 che si sono appena conclusi in Svezia sono stati l’occasione perfetta per una serie di grandi annunci. Come l’intenzione di dire addio ad ogni prodotto in plastica già entro i prossimi due anni, a favore di materiali più sostenibili, certo, ma non solo. Il colosso svedese dell’arredamento ha infatti anticipato una partnership con altri due colossi dei rispettivi settori,. La collaborazione con, in particolare, andrà a esplorare le possibilità di tenersi in forma anche restando tra le mura di casa, e sarà pensata soprattutto per dare anche a chi lavora tutto il giorno la possibilità di curare il proprio benessere, pensando in particolare alle necessità ...