Identità | fratelli e sorelle naturali dell’adottato possono decidere se rivelarla

(Di martedì 12 giugno 2018) Un uomo, a suo tempo adottato, chiede prima al Tribunale per i minorenni e poi alla Corte d’Appello di conoscere i dati anagrafici delle proprie, anche loro adottate da altre famiglie così da poter conoscere la propria, le proprie origini familiari e instaurare una relazione parentale. L’uomo pone a base della sua domanda l’orientamento dei giudici dopo la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia che permette al Tribunale per i minori di trovare un punto di equilibrio tra il diritto al legame familiare ed il diritto alla riservatezza deibiologici. In entrambi i casi la sua richiesta viene respinta anche se in Appello il Procuratore Generale chiede di ascoltare lein modo che, con il loro consenso, la domanda possa venire accolta. L’uomo si rivolge quindi alla Corte di Cassazione che accoglie la sua domanda e rinvia alla Corte di ...