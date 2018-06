romadailynews

: Ibl: Amazon e la sorte dei lavoratori interinali: Ibl: Amazon e la sorte dei lavoratori… - romadailynews : Ibl: Amazon e la sorte dei lavoratori interinali: Ibl: Amazon e la sorte dei lavoratori… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Ibl:e ladei– Ricorrere a forme flessibili di impiego è davvero il modo migliore per tutelare i? Se lo chiede l’Istituto Bruno Leoni in un editoriale appena diffuso. Cosa vuol dire – scrive l’Istituto – che l’Ispettorato del lavoro ha individuato, in occasione di una verifica negli stabilimenti di, più di 1300 contratti di lavoro interinale da dover stabilizzare, per aver superato i limiti consentiti dalla legge? Una prima risposta, immediata, si basa – secondo l’editoriale – sul possibile conflitto tra datore di lavoro e impiegato. Conflitto che fa parte, quasi sempre, della narrazione del lavoro, soprattutto se da una parte c’è la multinazionale del commercio on line, con tutta la retorica contro le multinazionali che si trascina dietro, e dall’altra parte un numero ...