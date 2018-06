I turbo-stipendi dei manager di Stato

espresso.repubblica

(Di martedì 12 giugno 2018) Zitti zitti i presidenti delle società pubbliche quotate hanno approfittato del mancato rinnovo di una raccomandazione del Tesoro per aumentarsi loo. Grieco (Enel) più 173 per cento. Marcegaglia (Eni) più 110. De Gennaro (Leonardo) più 106. Farina (Poste) più 102. Ma sui furbetti del listino Tria per ora tace