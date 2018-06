I pianeti del Sistema solare

Astronomia : il cacciatore di esopianeti Tess pronto alla prossima fase della sua missione : Tess è pronto a dare il via alla prossima fase della sua missione. Il cacciatore di esopianeti erede della missione Kepler è transitato a circa 8000 chilometri di distanza dalla Luna: il nostro satellite gli ha fornito una spinta gravitazionale sufficiente ad immetterlo nell’orbita operativa finale. Durante questa manovra, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ha avuto modo di sperimentare una delle quattro camere di bordo realizzando uno ...

Spazio - ESA : il 22 maggio la presentazione del satellite europeo per esopianeti Cheops : Il 22 maggio gli esperti di Cheops – Characterising Exoplanets satellite – presso Airbus Defence and Space a Madrid, Spagna, mostreranno alla stampa il satellite nella camera pulita. Cheops effettuerà osservazioni sulle stelle che ospitano esopianeti per misurare piccoli cambiamenti nella loro luminosità dovuti al transito di un pianeta attraverso il disco stellare. Le informazioni aiuteranno a rivelare la dimensione dei pianeti che ...

Scoperto uno dei pianeti più scuri dell'Universo : Ma WASP-104b non è il mondo più oscuro Di conseguenza, un lato del pianeta vive il giorno permanente, mentre l'altro è prigioniero dell'oscurità. Secondo Mocnik e colleghi, WASP-104b ha un'atmosfera ...

In orbita il nuovo cacciatore di pianeti Tess - della Nasa

Spazio : lanciato il satellite Tess della NASA - è il nuovo “cacciatore di pianeti” : lanciato con successo a bordo del Falcon 9 di SpaceX il nuovo satellite della NASA Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite), il “cacciatore di pianeti” da 337 milioni di dollari, considerato l’erede del telescopio Kepler. Il liftoff è avvenuto da Cape Canaveral, in Florida: inizia così la nuova avventura di ricerca di nuovi pianeti simili alla Terra al di fuori del nostro Sistema Solare. Il lancio era stato inizialmente ...

Spazio : un nuovo strumento protagonista della caccia agli esopianeti - si chiama “Darkness” : C’è un nuovo strumento protagonista della caccia agli esopianeti. Si chiama Darkness ed è la fotocamera superconduttiva più potente al mondo. Ideata da un gruppo di scienziati del Università di Santa Barbara e del Caltech e finanziata dalla National Science Foundation, Darkness (DARK-speckle Near-infrared Energy-resolved Superconducting Spectrophotometer) è stata costruita per superare i limiti dei tradizionali rilevatori a semiconduttore. ...

Partito il conto alla rovescia per il lancio di Tess - il nuovo cacciatore di pianeti della NASA : Manca poco ormai al lancio di Tess, il nuovo cacciatore di pianeti della NASA: osserverà oltre 200.000 stelle appena fuori dal Sistema Solare, alla ricerca di pianeti potenzialmente abitabili. Il lancio del satellite, progettato e costruito dal Massachusetts Institute of Technology, avverrà alle 00:32 italiane del 17 aprile da Cape Canaveral, in Florida. Il satellite trascorrerà i prossimi due anni scrutando lo spazio e cercando di catturare le ...

Pronto a partire TESS il nuovo cercatore di esopianeti della NASA ' : La NASA seguirà il lancio del satellite come sempre con un nutrito programma di interventi e conferenze in streaming su NASA TV, a partire dal giorno precedente al lancio. Per maggiori informazioni ...