I Negramaro ai Wind Music Awards prima dei concerti negli stadi 2018 con Fino

(Di martedì 12 giugno 2018) Alla vigilia del tourche debutta il 24 giugno, iaihanno ricevuto diversi premi legati all'ultimo album in studio, Amore che Torni, che dà anche il titolo alla nuova tournée in partenza.Il terzo singolo Amore che torni è appena entrato in rotazione radiofonica, accompagnato da un nuovo video diretto da Tiziano Russo come i precedenti relativi ai primi due singoli estratti dall'album.Ma all'Arena di Verona, nella kermesse condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e promossa dache premia le migliori performance in classifica e in concerto degli artisti italiani, ihanno presentato dal vivoall'imbrunire e Lavolta, brani certificati rispettivamente disco di platino e disco d'oro.Con un ottimo riscontro radiofonico nell'ultimo anno, i primi due singoli hanno contribuito al successo di Amore che Torni, ...