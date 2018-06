I ministri economici a Palazzo Chigi ' La musica con l' Ue deve cambiare'

Conte vede i ministri economici. Dossier Italia ed Europa sul tavolo : ... ovvero il rapporto con l' Europa e l'approccio da avere sui temi dell'economia. Dal ministro Tria sono giunte ieri parole di rassicurazione. Il Ministro dell'Economia ha detto che l'euro non è in ...

P.Chigi - summit Conte-ministri economici : 10.32 P.Chigi,summit Conte-ministri economici In corso a Palazzo Chigi il vertice tra il premier, Conte, e i ministri del Lavoro e Sviluppo, Di Maio,dell'Economia, Tria, e degli Affari europei, Savona. Al centro dell'incontro le priorità dell'azione del governo e un primo esame in vista del Def, che sarà concordato con la maggioranza e presentato in ...