I migliori posti dove andare a correre almeno una volta nella vita

I migliori posti dove stare nudi e felici : Sono 20 milioni in Europa, 80.000 in Italia, 5.000 dei quali tesserati con un’associazione, quindi non solo praticanti, ma convinti. Il popolo naturista è ampio e il 6 giugno ha una sua Giornata Mondiale, l’occasione per ricordare il senso della loro scelta, che non è semplicemente quella di «andar nudi», ma è la «filosofia di vita di chi cerca di vivere in armonia con l’ecosistema, nel rispetto della natura e degli altri», ...