I miei passi di Fiorella Mannoia | scritta da Fabrizio Moro | ai Wind Music Awards 2018

optimaitalia

: RT @pollettamelania: 'I miei passi severi giudizi, debolezze inaspettate trasformate in vizi' FABRIZIO NON TI SMENTISCI MAI. MAI. #WMA18 #… - youngblood_TK : RT @pollettamelania: 'I miei passi severi giudizi, debolezze inaspettate trasformate in vizi' FABRIZIO NON TI SMENTISCI MAI. MAI. #WMA18 #… - youngblood_TK : RT @snowmalec: I MIEI PASSI *non pensare a fabrizio non pensare a fabrizio non pensare a fabrizio* #WMA18 - micsholistictea : RT @pollettamelania: 'I miei passi severi giudizi, debolezze inaspettate trasformate in vizi' FABRIZIO NON TI SMENTISCI MAI. MAI. #WMA18 #… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Idiha fatto il suo debutto televisivo ai, in cui la cantante è stata premiata per gli oltre 100 concerti tenuti nell'ultimo anno.Per la sua esibizione nella seconda serata della kermesse, registrata il 5 giugno e trasmessa da Rai1 in prima serata martedì 12 giugno, la signora rossa della canzone italiana ha presentato al pubblico dell'Arena di Verona uno dei brani del suo ultimo album Combattente, rilasciato ormai nel 2016, dal quale sono stati estratti ben sei singoli (Perfetti sconosciuti, Combattente, Nessuna conseguenza, Che sia Benedetta, Siamo ancora qui, I pensieri di Zo).L'album certificato disco di platino per le oltre 50.000 copie vendute in Italia ha dato vita all'omonimo tour che l'ha vista impegnata in ben 101 date, alcune anche internazionali, come l'emblematica esibizione al Bataclan di Parigi lo scorso inverno: ...