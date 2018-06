I Maneskin ai WMA prima dei concerti all’estero | video in Chosen e Morirò da Re

optimaitalia

(Di martedì 12 giugno 2018) Iai WMA festeggiano i primi mesi di successi. Il gruppo guidato dal frontman Damiano ha partecipato a X Factor nel 2017 aggiudicandosi il secondo posto nella classifica finale dell'edizione, alle spalle del cantante lirico Lorenzo Licitra, vincitore a sorpresa.A stravolgere il risultato dell'edizione è stato il pubblico di TV8 che in finale ha votato Licitra al punto tale da consentirgli da superare i voti totalizzati dal gruppo dei, in vetta in precedenza.Isembravano avere tutte le carte in regola per il trionfo, salvo poi cedere il posto all'ultimo momento a Lorenzo Licitra.Il gruppo rivelazione del 2017 ha rilasciatoai tempi del programma TV di Sky Uno e a marzo è tornato in radio con il pezzoda Re (Sony Music), primo inedito in italiano. Il brano anticipa l’album atteso dopo l'estate ed è tra i singoli che iai WMA ...