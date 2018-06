I Looney Tunes torneranno con una nuova serie animata

wired

(Di martedì 12 giugno 2018) Concepiti negli anni Trenta come folli protagonisti di unadi corti d’animazione con accompagnamento musicale (da qui il loro nome), isono dei cartoni animati che non hanno mai smesso di essere popolari fra i più piccoli, subendo nel corso degli ultimi decenni svariate incarnazioni, dall’essere co-protagonisti di Michael Jordan in Space Jam alla versione Baby. Ora però sono pronti a un ritorno in grande stile. Warner Bros Animation, che ne detiene i diritti, ha infatti annunciato che produrrà unadi brevi cartoni animati che vedranno come protagonisti Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Titti e Silvestro e tutti gli altri strampalati animali dellaoriginale. Non ci sono ancora dettagli sulla data di lancio ma pare che l’intenzione sia quella di creare un prodotto che possa essere fruibile su tutte le piattaforme e in ...