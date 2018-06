I dati sui migranti in Italia | una volta per tutte

Scontro Riccardi-Pd sui dati della sanità del Friuli Venezia Giulia : Il vicepresidente: 'Regione in coda alle classifiche nazionali'. Spitaleri: 'Non è vero'. La Scuola Sant'Anna: 67 indicatori ok su 98

Legambiente : «Sconfortanti di dati sui rifiuti di Roma» : Il dossier sui rifiuti di Roma presentato venerdì mattina da Legambiente mostra dati «Sconfortanti» secondo il presidente dell'associazione, Roberto Scacchi. Raccolta differenziata ferma nel 2017 al ...

La partnership sui dati degli utenti tra Facebook e Huawei terminerà questa settimana : Stando a The Wall Street Journal, il team di Facebook ha reso noto che un'altra partnership terminerà entro la fine di questa settimana, stavolta con Huawei L'articolo La partnership sui dati degli utenti tra Facebook e Huawei terminerà questa settimana proviene da TuttoAndroid.

Salvini 'Flat tax Chi guadagna di più risparmia di più'. E sui migranti 'I centri per il rimpatrio saranno blindati' : ROMA - Flat tax e migranti sono i temi sui cui anche oggi è intervenuto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. 'Cosa risponde a chi dice che la flat tax è iniqua?', gli viene chiesto questa mattina ...

Facebook - nuova bufera sui dati : accesso a 4 big cinesi : ...New York Times sull'accesso dei dati a societa' cinesi fa seguito ai rumors sugli accordi di Facebook per la condivisione dei dati con alcuni dei maggiori produttori di dispositivi mobili al mondo, ...

Elezioni Taormina : confronto tra i candidati a sindaco sui temi dello sviluppo economico : Non è pensabile che vengano organizzati 48 spettacoli da giugno a settembre quando Taormina è già piena di turisti. Qual'è l'utilità per Taormina ad avere tutti questi eventi solo in estate anzichè ...

Uomini e Donne : Marta Pasqualato commenta sui social il triste episodio che ha visto protagonista Nilufar Addati : L'ex corteggiatrice dichiara: "So quanto male faccia il massacro mediatico e non sono d'accordo che venga fatto a nessuno".

NILUFAR ADdati E GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - silenzio sui social dopo la confessione in studio : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne. La confessione dell'ex tronista lascia un dubbio ai fan: cos'è accaduto di brutto con Stefano Guglielmini?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:34:00 GMT)

Abbiamo fatto finta su Berlusconi - sui due mandati di Napolitano e sul Pd. Ora forse stiamo esagerando – L’Istantanea : Abbiamo fatto finta che Silvio Berlusconi fosse eleggibile. Anzi l’Abbiamo festeggiato parlamentare, premier e padre della Patria lasciando il compianto professor Paolo Silos Labini ad illustrarci in perfetta solitudine la legge dello Stato precedente alla sua cosiddetta discesa in campo che ne statuiva l’ineleggibilità assoluta. Abbiamo fatto finta che il presidente della Repubblica potesse fare due mandati, invece che uno. Abbiamo fatto finta ...

Gf - dopo gli insulti del web - Nina Moric furiosa torna in studio : "Altri per questo si sono suicidati" : dopo la scorsa puntata del Gf Nip, Nina Moric è stata sommersa dalle critiche e dalle offese per il presunto abuso di chirurgia estetica e per la "magrezza eccessiva".Così agguerritissima è tornata nello studio del Gf per rispondere a tutti gli attacchi. "Io credo che questi carnefici sui social siano vittime di se stessi - ha iniziato Nina Moric -. Queste sono persone che provano odio per una donna che non è nel periodo migliore della sua vita. ...

Uomini e Donne : Giulia De Lellis in lacrime durante la scelta di Nilufar Addati - la replica di Andrea Damante sui social : L'ex corteggiatrice rivela: "Tornare qua mi è servito per mettere un punto a determinate situazioni che avevo dentro".

Ambiente - Wwf : “I dati sui pesticidi confermano il flop del Piano fitofarmaci” : L’analisi dell’Ispra sui pesticidi nelle acque “conferma il sostanziale fallimento del Pan pesticidi (Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci) in scadenza nel febbraio 2019 e attualmente in corso di revisione”. Lo afferma il Wwf evidenziando “la sostanziale non applicazione in campo delle linee guida predisposte dai tre ministeri (Politiche agricole, Ambiente e Sanita’) in ...

Legambiente : da ISPRA dati preoccupanti sui pesticidi nelle acque : “I dati del rapporto ISPRA sulla presenza di pesticidi nelle acque mettono in luce una situazione sempre più preoccupante che contribuisce in maniera determinate all’inquinamento che ancora oggi grava su fiumi, laghi e falde“: lo ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, in riferimento ai dati diffusi oggi dall’ISPRA nel rapporto sulla presenza di pesticidi nelle acque. La contaminazione del 67% ...

Riforma pensioni/ Le nuove analisi sui voti andati a Lega e M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Le nuove analisi sui voti andati a Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 maggio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:06:00 GMT)