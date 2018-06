I cattolici pro immigrazione contestano Salvini per l' Aquarius

Portogallo - No all’eutanasia : Parlamento boccia proposta di legge/ Voti decisivi cattolici e Partito Comunista : Il Parlamento portoghese boccia quattro proposte di legge sull'eutanasia grazie ai Voti del Partito Comunista e dei cattolici del Partito popolare: un interessante caso (Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:43:00 GMT)

I cattolici INVITATI NELLA CATTEDRALE PROTESTANTE/ Svezia - per la prima volta dai tempi della Riforma : Per la prima volta dai tempi della Riforma, i protestanti svedesi invitano i CATTOLICI a celebrare la Messa in una loro chiesa, ecco di cosa si tratta in questa notizia(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 17:01:00 GMT)