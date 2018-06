Horizon Europe | ora è il momento di incidere sulle m

Horizon Europe : ora è il momento di incidere sulle modalità di realizzazione : ... Agenzia della ricerca o comunque la si voglia chiamare, che sia depositaria dei dati e delle competenze necessarie alla valutazione dello stato di avanzamento della scienza nel nostro paese.

Bilancio Ue : la Commissione propone 100 mld per "Horizon Europe" : Bruxelles , askanews, - La Commissione europea propone per il periodo 2021-2027 "il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre", con uno stanziamento di 100 miliardi di euro, 20 in più ...

Efficientamento e transizione energetica : Italia sul podio europeo per i fondi Horizon 2020 sull’energia pulita : Avvenia, società del gruppo Terna che opera nel campo dell’Efficientamento energetico, attraverso il proprio Centro Studi mette in evidenza il dinamismo dell’Italia nella partecipazione al più importante programma europeo per la promozione della ricerca e dell’innovazione, Horizon 2020, sottolineando inoltre come la maggior parte di richieste di finanziamento in tema di energia efficiente, pulita e sicura (che rappresenta uno dei temi ...

Horizon 2020 - dove vanno i fondi europei per l'innovazione : I fondi europei per l'innovazione sono uno strumento fondamentale per le piccole e medie imprese, ma l'Italia non riesce ad approfittare dell'opportunità