Hidetaka Miyazaki è il director di Sekiro | Shadows Die Twice

eurogamer

: Nel corso della conferenza Microsoft di questo E3 2018, FromSoftware e Activision hanno mostrato al pubblico il nuo… - AkibaGamers : Nel corso della conferenza Microsoft di questo E3 2018, FromSoftware e Activision hanno mostrato al pubblico il nuo… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Il misterioso nuovo progetto targato From Software si è rivelato essereDie, un titolo che è ancora tutto da scoprire in dettaglio ma che al momento ha quanto meno una certezza: il.A ricoprire questo ruolo chiave e a guidare lo sviluppo del titolo c'è nientepopodimeno che, presidente di From Software che ha già ricoperto il ruolo didi Demon's Souls, Dark Souls e più recentemente di Bloodborne (co-per quanto riguarda Dark Souls III). Ecco la descrizione ufficiale del gioco:Read more…