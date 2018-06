GTCup - La festa per gli appassionati di cavalli e ottani è qui

quattroruote

(Di martedì 12 giugno 2018) Ci sono due tipi didi automobili. Ci sono quelli che sanno cos'è lae quelli che non lo sanno. E non è difficile distinguerli. I primi li riconosci perché è un mese buono che ogni volta che possono si rinchiudono in garage a smanacciare. Alcuni pensano che stiano costruendo un razzo per andare sulla luna, altri che ci sia dietro qualcosa di più losco e che magari abbia a che fare con il traffico d'armi o giù di lì. Beh, non puoi dargli torto, a questi qui. Con quelle schioppettate che si sentono ogni tanto, tutto può essere. In realtà stanno solo preparando i loro gioiellini per ladi domenica 17 giugno, qui all'autodromo di Monza. adesso che riconosci quelli che non sanno cos'è la, perché hanno la faccia di chi non ha capito.Tutti i motivi per esserci. Ma insomma, cos'è questa cosa qui? un momento imperdibile per quelli come noi che pensano che la ...