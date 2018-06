ilfattoquotidiano

: Gruppo Sole 24 Ore, si dimette l’amministratore delegato Franco Moscetti - fattoquotidiano : Gruppo Sole 24 Ore, si dimette l’amministratore delegato Franco Moscetti - marino29b : RT @fattoquotidiano: Gruppo Sole 24 Ore, si dimette l’amministratore delegato Franco Moscetti - MafaldaraS : RT @ilpost: Franco Moscetti si è dimesso da amministratore delegato del gruppo del Sole 24 Ore -

(Di martedì 12 giugno 2018)ha presentato al consiglio di amministrazione del24 Ore le sue dimissioni dalla carica di amministratore“ritenendo concluso il suo mandato con la realizzazione e il lancio del nuovo24 Ore“. Al suo posto, secondo l’agenzia LaPresse, dovrebbe arrivaree direttore generale di Ansa Giuseppe Cerbone. “Il24 Ore ringraziaper il grande lavoro svolto con correttezza e professionalità”, si legge nel comunicato delè entrato in carica il 15 novembre del 2016 e ha gestito, tra l’altro, la ricapitalizzazione della società attraverso l’aumento di capitale di 50 milioni e la vendita del 49% dell’area formazione per 40,8 milioni.guidava ildal novembre 2016. Nel marzo 2017 la notizia dell’indagine per false comunicazioni al mercato che ha ...