Grillo contro i gufi

Le “opinioni personali" di Grillo e l'incontro Putin-Xi Jinping. Le notizie del giorno - in breve : In Italia “Grillo esprime delle opinioni personali”, dice Luigi Di Maio parlando della proposta di riconversione dell’impianto dell’Ilva lanciata dal comico e fondatore del Movimento 5 stelle. “Io non prendo decisioni finché non incontro le parti. Poi decideremo e se serve valuteremo anche la contin

Le 'opinioni personali' di Grillo e l'incontro Putin-Xi Jinping. Le notizie del giorno - in breve : Nel mondo Vladimir Putin ha incontrato Xi Jinping a Pechino. Alla vigilia del summit Shanghai Cooperation Organisation , Sco, , il presidente russo è arrivato in Cina in visita di stato. I due leader ...

Ilva - perché ora nel M5S è scontro tra Grillo e Di Maio : Il comico-fondatore del movimento pensa di trasformare l'acciaieria in un parco di archeologia industriale; il giovane leader invece invoca cautela

Di Maio contro Grillo : “Su chiusura Ilva decido io - quelle di Beppe sono solo opinioni personali” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, smentisce Beppe Grillo rispetto al progetto di bonifica e riconversione dell'Ilva di Taranto: "solo solamente sue opinioni personali, se serve valuteremo anche la continuità e il tutto sarà gestito con responsabilità. Decideremo quando incontreremo le parti"Continua a leggere

Ilva - Calenda contro Grillo : “Sei come il grande Gatsby. Il modo in cui parli della vita di decine di migliaia di operai è intollerabile” : “Ho visto il video di Beppe Grillo dove da terrazza su mare stile grande Gatsby delirava su riconversione in parco giochi della prima acciaieria europea che dà lavoro a 14.000 operai e mi sono venuti i brividi. Mai una buona notizia”. Così l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, polemizza a distanza con Grillo sull’Ilva e sulla ricetta del fondatore dei 5 Stelle per riconvertirla. “Ovviamente – si ...

Ilva Taranto - Grillo : “Nessuno vuole chiuderla”/ Calenda : “Speriamo”. Sindacati chiedono incontro a Di Maio : Ilva Taranto, Beppe Grillo: “Nessuno vuole chiuderla”. Carlo Calenda: “Speriamo”. Sindacati intanto chiedono incontro a Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Giulia Grillo : la ministra della Sanità contro l’obbligo delle vaccinazioni : Il cognome è lo stesso del fondatore, ma non esiste parentela. Giulia Grillo è entrata a far parte della famiglia politica grillina fin dalla prima ora, già dal 2006. Il suo nome è stato da subito nella lista dei ministri del governo giallo-verde ed è sempre rimasto nella stessa posizione: ministra della Sanità. Forte della laurea in medicina, con specializzazione in medicina legale, è stata negli ultimi anni sempre in aperto contrasto con chi ...

Chi è Giulia Grillo - il nuovo Ministro della Salute pro-vaccini ma contro l’obbligatorietà : Giulia Grillo è il nuovo Ministro della Salute. Alle 16 di oggi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi 18 Ministri giureranno al Quirinale dando l’avvio ufficiale al 65° esecutivo della Repubblica. Quarantatre anni, nata a Catania, è laureata in medicina e chirurgia e ha conseguito il diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni nel 2003. Inizia la sua attività politica Sicilia del 13-14 aprile 2008 ...

Giulia Grillo - chi è nuovo Ministro della Salute/ Medico M5s pro-vaccini ma contro ‘obbligatorietà‘ Lorenzin : Giulia Grillo, chi è il nuovo Ministro della Salute M5s: classe 1975, Medico legale, capogruppo alla Camera. Eletta per la prima volta nel 2012, si è battuta spesso contro la Lorenzin(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Giulia Grillo - chi è nuovo Ministro della Salute/ Medico M5s pro-vaccini ma contro ‘obbligatorietà‘ Lorenzin : Giulia Grillo, chi è il nuovo Ministro della Salute M5s: classe 1975, Medico legale, capogruppo alla Camera. Eletta per la prima volta nel 2012, si è battuta spesso contro la Lorenzin(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Beppe Grillo : “Contro Conte solo maligno gossip della casta che decade. Di Maio ha tutto il mio appoggio” : “L’onestà intellettuale del giornalismo” e una foto, con un uomo con la pettorina “press”e una videocamera-pistola che apre il fuoco contro un uomo con un giornale al posto della faccia. Risponde così Beppe Grillo al fact-checking del curriculum di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega e convocato al Quirinale nel pomeriggio, e si rivolge direttamente a Luigi Di Maio: “Hai tutto il mio ...

Governo : Grillo - offensiva media contro esecutivo Lega-M5S : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “A marzo il paese si è espresso molto chiaramente affinché le zampate di una finanza mannara fossero allontanate dall’economia, dalle loro vite. Perché l’Europa non fosse più un campo di concentramento monetario, ma potesse davvero diventare un’unione di culture ed intenti”. Lo scrive Beppe Grillo sul blog. “La casta era acciaccata ma il popolo italiano ha chiesto ancora di ...

Governo : Grillo - offensiva media contro esecutivo Lega-M5S : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “A marzo il paese si è espresso molto chiaramente affinché le zampate di una finanza mannara fossero allontanate dall’economia, dalle loro vite. Perché l’Europa non fosse più un campo di concentramento monetario, ma potesse davvero diventare un’unione di culture ed intenti”. Lo scrive Beppe Grillo sul blog. “La casta era acciaccata ma il popolo italiano ha chiesto ancora di ...

De Siervo & Co. contro il comitato di conciliazione Grilloleghista : Roma. A voler essere pignoli, si direbbe che già le parole utilizzate un poco inquietano. E infatti Alberto Lucarelli, ordinario di Diritto costituzionale alla Federico II, lo dice eccome. “Parlano di ‘contratto di governo’, Lega e M5s. Ma ‘contratto’ è un termine con cui si entra in una logica tipi