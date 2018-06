“Grigliate Astronomiche” | dormire sotto le stelle | sul prato della torre del Castello di

meteoweb.eu

(Di martedì 12 giugno 2018) Alberi secolari come pareti, un cielo dicome soffitto e il silenzionotte del millenariodi Petroia (PG) come ninnananna. È l’esperienza sognante ed esclusiva che si può vivere neldell’antichissimadel maniero immerso tra i boschi e la campagna umbra per 6 notti d’estate, in occasione delle Grigliate Astronomiche.all’aperto,le, sdraiati ad osservare la bellezza del firmamento e lasciando che i propri desideri raggiungano i meandri dell’universo, è un’emozione che travalica i confini del tempo estoria. Soprattutto se l’esperienza avviene non un luogo qualsiasi, ma nella cornice delle mura medievali che costituiscono ilin cui è nato Federico da Montefeltro. Ildi Petroia, con il borgo, la piazza di bianco sassolino e il mastio, risalente agli anni 1000, diventa nelle serate del venerdì di luglio – il 6, ...