Grenfell Tower | parla papà di Marco | la sua storia vive attraverso noi

Grenfell Tower - la polizia ordinò agli inquilini di rimanere barricati. Aperta nuova inchiesta : Grenfell Tower , la polizia ordinò agli inquilini di rimanere barricati. Aperta nuova inchiesta L’ordine impartito agli inquilini di rimanere barricati in casa potrebbe aver peggiorato una situazione drammatica. Secondo alcuni osservatori se l’edificio fosse stato evacuato immediatamente le vittime sarebbero state di meno.Continua a leggere L’ordine impartito agli inquilini di rimanere barricati in casa potrebbe ...

Gloria Trevisan e Marco Gottardi potevano salvarsi/ Rogo Grenfell Tower : fatale l'ordine di restare in casa : Gloria Trevisan e Marco Gottardi potevano salvarsi . Rogo Grenfell Tower di Londra: fatale l'ordine di restare in casa , secondo la consulenza tecnica di un gruppo di ricercatori e ingegneri (Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 19:13:00 GMT)

