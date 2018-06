Governo : terminato Cdm : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – E’ terminato il Cdm a palazzo Chigi. L'articolo Governo: terminato Cdm sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo Conte : terminato il discorso del premier alla Camera - voto di fiducia dalle 17.45 : 16.47 - terminato l'intervento di Giuseppe Conte, ora il Presidente della Camera darà all'avvio alle dichiarazioni di voto dei deputati che hanno richiesto di poter intervenire in aula prima della votazione.16.46 - La replica di Giuseppe Conte si è conclusa sul tema della sanità:Qui si gioca una parte importante della tutela della persona, c'è in gioco un diritto fondamentale. Vogliamo che questo diritto significhi accesso alle cure, alle ...

Governo : day after Mattarella - Presidente sereno e determinato /Adnkronos : Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Molto sereno e determinato. Così viene descritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel ‘day after’ successivo alla rinuncia dell’incarico da parte di Giuseppe Conte e dell’esplosione della crisi politico-istituzionale, con gli attacchi di M5S e Lega, le ipotesi di impeachment e addirittura le minacce di morte circolate via Twitter.E dire che gli incontri informali di ieri ...

Governo : day after Mattarella - Presidente sereno e determinato /Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Stessa posizione assunta da Di Maio, pur con un certo rammarico per non poter accedere alla richiesta del Capo dello Stato. Vano anche l’ultimo tentativo di mediazione, quando Mattarella ha proposto a Conte di assumere ad interim la titolarità del dicastero di via XX settembre, rifiuto spiegato per una competenza più da giurista che da economista.Mai arrivate invece sulla scrivania del Presidente della Repubblica ...

Governo : day after Mattarella - Presidente sereno e determinato /Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Nessuna osservazione invece sulle altre proposte di Conte, in primis quelle per i ministeri dell’Interno, assegnato a Salvini, della Difesa e degli Esteri, sui quali Mattarella, come per l’Economia, sia era riservato l’ultima parola, spiegandolo chiaramente nelle varie consultazioni al Quirinale ai leader di Carroccio e Cinquestelle, che non avevano sollevato obiezioni, e al Presidente incaricato.Ora si ...

Governo : terminato incontro Mattarella-Conte : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – E' durato circa un'ora l'incontro informale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte.

Governo - terminato incontro Conte-Di Maio-Salvini : 'Tutto bene' : "Procede tutto per il meglio. L'incontro è andato bene". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell'incontro con Giuseppe Conte e Matteo Salvini sottolineando come sulla squadra di Governo la parola "...

Governo : terminato incontro Conte-Di Maio-Salvini : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – E' terminato l'incontro alla Camera tra il presidente incaricato Giuseppe Conte, il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il leader della Lega Matteo Salvini.

Terminato nuovo faccia a faccia fra Salvini e Di Maio su programma e Governo : Al centro del vertice gli ultimi nodi del programma che 'sarà chiuso in serata', ma soprattutto sulla rosa dei nomi e chi sarà il premier, probabilmente un pentastellato: tramonta l'ipotesi staffetta ...

M5S - Grillo : "Mio compito terminato con Movimento al Governo? State scherzando?". Lo raggiungono Casaleggio e Di Maio : "Ma State scherzando, ditemi che State scherzando". Così Beppe Grillo arrivando a Roma risponde alla domande se con il M5S il suo compito nel Movimento 5 Stelle sia terminato. Poco dopo l'arrivo di Grillo, all'hotel Forum è arrivato anche Davide Casaleggio accompagnato da Enrica Sabbatini