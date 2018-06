Governo | nominati 6 viceministri e 39 sottosegretari | ecco chi sono

ilgiornale

: Governo, nominati 45 viceministri e sottosegretari: Castelli e Garavaglia al Mef. Crimi all’Editoria. Siri alle Inf… - fattoquotidiano : Governo, nominati 45 viceministri e sottosegretari: Castelli e Garavaglia al Mef. Crimi all’Editoria. Siri alle Inf… - Corriere : Governo: nominati sei vice ministri e 39 sottosegretari - reporterogero : #governo Tutti i nomi dei 45 #sottosegretari nominati stasera -

(Di martedì 12 giugno 2018) Saranno 39 idelgiallo-verde. Pedine dell'esecutivo a cui vanno aggiunti altri 6per un totale di 45 nomine. È questa la decisione presa dal consiglio dei ministri di questa sera iniziato intorno alle 20.30 e concluso dopo circa 40 minuti di discussioni sui nomi da piazzare nelle caselle di sotto.Ad annunciare le nomine è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Il giuramento è previsto per domani pomeriggio intorno alle 13. Il Consiglio dei Ministri, però, si è chiuso senza chiarire il nodo delle deleghe. Almeno non ufficialmente. Oggi Di Maio aveva detto di voler tenere per sé la delega alle telecomunicazioni. Mentre Matteo Salvini, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezza, ha confermato che quella ai servizi segreti rimarrà invece nelle mani del premier Giuseppe Conte.Sullo sfondo resta il nodo delle presidenze ...