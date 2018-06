Governo | nominati 45 viceministri e sottosegretari | Castelli e Garavaglia al Mef Crimi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018) Quaranticinque nomine: seie trentanove. Il Consiglio dei ministri impiega mezz’ora per formalizzare il conferimento degli incarichi adell’esecutivo sostenuto dalla Lega e del M5s. Ad è il ministro per il Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. “Isono sei isono trentanove. La squadra giurerà a palazzo Chigi domani alle 13″, ha detto l’esponente del Movimento 5 stelle al termine della riunione a Palazzo Chigi cominciata alle 20 e 30 e conclusa alle 21 e 10. Un Consiglio dei ministri durante il quale non sarebbero state ufficializzate le deleghe. “Lo faremo in settimana, entro giovedì“, ha detto Fraccaro. Sulla divisione tra M5s e Lega aggiunge: “Oggi abbiamo portato persone competenti e di capacità: questo è ildel cambiamento. Ora ...