ilfattoquotidiano

: Da ' Il Fatto Quotidiano' - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' - librandi_mario : RT @zazoomblog: Aquarius Macron: “Italia cinica e irresponsabile”. En Marche: “La posizione del governo Conte fa vomitare” - #Aquarius #Ma… - TutteLeNotizie : Governo, Librandi (Pd) vs Caiata (ex M5s): “Fate paura, dite balle e fate proposte… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Polemica vivace a Coffee Break (La7) tra il deputato Pd, Gianfranco, e Salvatore, deputato del Gruppo Misto, espulso dal M5s perché indagato per riciclaggio. L’ex parlamentare di Scelta Civica continua ad accusare Salvini e ilConte per la gestione del caso Aquarius.non ci sta: “Trovo veramente ridicolo che siamo accusati di disumanità per aver bloccato una nave, quando sono anni che accogliamo le navi nei nostri porti”. “Noi, non voi!”, insorge. “Mi faccia finire” – replica– “La Spagna che decide di accogliere una sola volta una nave viene elogiata. Allora, teniamo il senso della misura”. “Siete ridicoli”, controbatte. “Lei ha accusato Salvini di fare campagna elettorale con questa vicenda” – continua l’ex M5s – “ma lei sta facendo esattamente la stessa cosa”. Esplode la bagarre eammonisce: “Lei ha votato un...