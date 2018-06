Governo | la lista completa di sottosegretari e viceministri

Governo Conte - la lista dei viceministri e dei sottosegretari : Il consiglio dei ministri completa la squadra di Governo con 45 nomine tra viceministri e sottosegretari

Aboubakar - il sindacalista nuovo «idolo» della sinistra : «Contro un Governo disumano» : «La chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius dimostra che abbiamo toccato il fondo della disumanizzazione». Addirittura? «Il contratto di governo, quello che vuole dare priorità ai bambini italiani negli asili, si basa esso stesso sulla discriminazione». Aboubakar Soumahoro ha 38 anni, è italo-ivoriano, nato in una grande famiglia allargata, «dove alcuni hanno la carta d’identità italiana e altri quella ivoriana». È il sindacalista ...

Ue - Ft : “Il problema non è l’Italia - ma la mancanza di riforme. Governo populista a Roma? Conseguenza della mala gestione” : La partita più importante sul futuro dell’Europa e della sua moneta unica non si gioca a Roma, ma a Bruxelles. Il Financial Times nella sua edizione internazionale odierna dedica un focus alla situazione italiana e secondo l’editoriale del commentatore Wolfgang Munchau sarà “la mancanza di riforme” a far “andare in pezzi l’Eurozona“, non il nostro Paese. E’ necessario, secondo lui, “battersi per la ...

Lorenzo Fontana - il fondamentalista cattolico : prima spina per il Governo Conte Video : 4 Nelle lunghe ed articolate trattative per formare il nuovo Governo [Video], Matteo Salvini ha vinto un paio di fondamentali battaglie. La prima era scontata, l'attribuzione alla sua persona della titolarita' del Viminale. Immigrazione e sicurezza, temi cari alla Lega il cui leader, ora, potra' sviluppare in prima persona. Ma se questo non ha sorpreso nessuno Salvini all'Interno era un'ipotesi che circolava anche quando Di Maio ...

Berlusconi : "Niente fiducia a Governo Lega-M5s - pauperista e giustizialista" : Silvio Berlusconi annuncia il no di Forza Italia alla fiducia al governo Conte, un esecutivo giudicato "pauperista e giustizialista". Gli azzurri sono pronti a una opposizione "molto rigorosa" contro ogni atto che possa mettere a rischio la libertà, i conti dello Stato e il risparmio. Berlusconi dopo il vertice tenutosi ieri a Palazzo Grazioli alla presenza dello Stato maggiore di Forza Italia aspetta la mattina di oggi 2 giugno Festa della ...

Spagna - Pedro Sanchez premier. Dopo il giuramento la formazione del nuovo Governo socialista : Ha giurato ed è il primo premier spagnolo che non lo fa sulla Bibbia e in assenza di un crocefisso. Pedro Sanchez, leader dei socialisti, si è presentato davanti al re Felipe VI nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Palazzo della Zarzuela a Madrid per prendere le redini dell’esecutivo. Sanchez, economista di 46 anni senza esperienze di governo, ha prestato giuramento alle 11 locali Dopo le dimissioni di Mariano Rajoy, sfiduciato ...

Berlusconi contro il Governo 'Giustizialista e pauperismo - o noi o loro' : Anche quell'esperienza politica nacque da una videocassetta. Berlusconi sembra richiamarsi a quella fase: 'Ancora oggi ci dobbiamo mobilitare per dare voce a un'Italia che non può identificarsi né ...

Governo - Berlusconi in un videomessaggio : “Formula contraddittoria e populista - voteremo no alla fiducia” : “La festa della Repubblica quest’anno cade in un momento particolarmente difficile, al termine della crisi politica e istituzionale più complessa dal dopoguerra che vede alla luce una formula di Governo inedita e anche contraddittoria, una formula di Governo non scelta dagli italiani con il voto e che deve conciliare valori e programmi diversi se non addirittura opposti, all’insegna del populismo”. Lo afferma ...

Pd in piazza contro il Governo Conte : “Esecutivo populista e nato col plauso dei neofascisti”. “Grillini? Come i leghisti” : “Un governo di destra. Un governo a cui non faremo sconti”. Il Pd scende in piazza a Roma, per la manifestazione “a difesa della Costituzione”. “Questo è un governo che nasce con il plauso dei neofascisti d’Europa”, dice Matteo Orfini. “Ed è così anche perché il Movimento 5 Stelle ne è parte: una forza che ha quelle caratteristiche e non ha nulla a che fare con la sinistra e con il Partito Democratico. Non avremmo mai potuto allearci con loro”. ...

DIRETTA / Governo 2018 - passaggio di consegne tra Gentiloni e Conte a Palazzo Chigi. Ecco la lista dei ministri : Ecco la lista dei ministri LEGGI ANCHE : Governo 2018, LA CRONACA DI IERI MINUTO PER MINUTO LEGGI ANCHE : PENSIONI 2018, LA SITUAZIONE APE E OPZIONE DONNA 17:30 Completata la fase del giuramento, ...

Un Governo populista - giustizialista e contradditorio - con due ottimi ministri : Nasce per la prima volta in Italia un governo populista, giustizialista (M5s), reazionario con componenti razziste (Lega versione Salvini) che ha in sé molteplici elementi di contraddizione il primo dei quali è costituito dalla presenza di due ottimi ministri come Giovanni Tria al Ministero dell'Economia ed Enzo Moavero Milanesi agli Esteri.Questa volta alle elezioni del 4 marzo c'è stata un'autentica rivoluzione reazionaria ...

Ribaltone in Spagna : sfiduciato Rajoy - al Governo il socialista Sanchez : L'ex professore di economia non e' nemmeno piu' un parlamentare. La sua carriera politica e' stata caratterizzata da alti e bassi, e qualche caduta da cui e' riuscito a rialzarsi, piu' forte di prima.

Crisi di Governo in Spagna : Rajoy sfiduciato - il socialista Sanchez è il nuovo premier : Crisi di Governo in Spagna: Rajoy sfiduciato, il socialista Sanchez è il nuovo premier “Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese”, ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà “il modello di Zapatero”. Il premier uscente in Aula riconosce la sconfitta prima del voto: “Un onore lasciare una Spagna migliore di quella […] L'articolo Crisi di Governo in Spagna: Rajoy sfiduciato, il ...

Crisi di Governo in Spagna : Rajoy sfiduciato - il socialista Sanchez è il nuovo premier : "Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese", ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà "il modello di Zapatero". Il premier uscente in Aula riconosce la sconfitta prima del voto: "Un onore lasciare una Spagna migliore di quella che ho trovato".Continua a leggere