Governo : iniziato Cdm : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – E’ iniziato il Consiglio dei ministri a palazzo Chigi. Sul tavolo la nomina dei sottosegretari. L'articolo Governo: iniziato Cdm sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Ilva : Fim Liguria - iniziato scarica barile - Governo chiarisca posizione : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Non ci stupiscono le parole di Lorenzo Fioramonti”, deputato M5S e consulente economico di Luigi Di Maio. “D’altra parte la sua posizione rispetto all’Ilva è nota da tempo. Già a maggio ebbe a dire : ‘in questo momento ci muoviamo in una direzione chiara, cioè chiusura programmata e riconversione economica dell’Ilva’. Parole che ritroviamo rimaneggiate anche a ...

Iniziato a Roma vertice Di Maio-Salvini <br>Ore decisive per il Governo : 15:46 - Mentre proseguirebbe ancora il vertice Di Maio-Salvini si apprende che la riunione stata preceduta da un incontro tra il leader della Lega e Giorgia Meloni. Intanto Ciocca, già vice direttore generale di Bankitalia, fa sapere che non c'è la sua disponibilità a entrare nell'eventuale squadra di governo.15:15 - L'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Montecitorio sarebbe ancora in corso in questi minuti.14.01 - Giulia Grillo, ...

Governo - iniziato vertice Di Maio-Salvini : ANSA, - ROMA, 11 MAG - E' iniziato il nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla Camera. Il vertice è stato preceduto da due brevi riunioni interne delle delegazioni di M5S e Lega.

Governo M5S LEGA - TOTO-PREMIER E NOMI MINISTRI/ Salvini e Di Maio - iniziato l'incontro : "oggi schema al Colle" : GOVERNO M5S LEGA, totoNOMI premier e MINISTRI. Salvini e Di Maio: idea staffetta, ma spunta Giulia Bongiorno. Le ultime notizie sulla formazione dell'esecutivo: gli scenari(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:50:00 GMT)

Governo - iniziato vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli. Alle 10 le consultazioni : Matteo Salvini è arrivato a Palazzo Grazioli Alle 9 precise. Ieri sera il vertice del centrodestra era finito con un nulla di fatto. Il segretario della Lega ha chiesto a Silvio Berlusconi di lasciar partire un Governo Lega-M5s, ma l’ex Cavaliere non ne ha voluto sapere. I leader di Carroccio, Forza Italia e Fratelli d’Italia si sono aggiornati a questa mattina per un tentativo di accordo in extremis prima del terzo giro di ...