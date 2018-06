Governo | il futuro è nei diritti Non neghiamoli

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018) È oramai a tutti evidente come un certo approccio punitivo nei confronti di migranti e richiedenti asilo costituisca la cifra identitaria fondamentale di questo. Va in questo senso riconosciuta a Matteo Salvini la leadership che gli spetta in questa coalizione di destra allargata, volenti o nolenti, anche ai 5 stelle. Non scopro certo l’acqua calda affermando, al riguardo, che quella di Salvini costituisce la personalità politica di maggiore spicco. Al buon Luigi Di Maio saranno lasciate le patate bollenti e sul piano della redistribuzione del reddito – necessaria per far ripartire l’economia nazionale – e non sarà fatto nulla se non in peggio (vedi flat tax). Nessuna seria misura contro la precarietà, che fa troppo comodo alle imprese. Quindi, italiani, accontentatevi di poter primeggiare sugli immigrati. La psicosi della cosiddetta invasione ha prodotto ...