Governo - nominati 6 viceministri e 9 sottosegretari : ecco chi sono : Saranno 39 i sottosegretari del Governo giallo-verde. Pedine dell'esecutivo a cui vanno aggiunti altri 6 viceministri per un totale di 45 nomine. È questa la decisione presa dal consiglio dei ministri di questa sera iniziato intorno alle 20.30 e concluso dopo circa 40 minuti di discussioni sui nomi da piazzare nelle caselle di sottoGoverno.Ad annunciare le nomine è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Il ...

Governo : ecco la squadra dei viceministri e sottosegretari : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri ha nominato 45 sottosegretari di Stato, nei limiti imposti dalla legge. Si legge nella nota di palazzo Chigi. Alla presidenza del Consiglio dei ministri: Guido Guidesi, Vincenzo Santangelo, Simone Valente (Rapporti con il parlamento e democrazia diretta); Mattia Fantinati (Pa); Stefano Buffagni (Affari regionali e autonomie); Giuseppina Castiello (sud); Vincenzo Zoccano (Famiglia e ...

Ecco come gli italiani giudicano i primi giorni del Governo Conte. Ricerca Swg : I temi su cui, invece, incontrerà maggiore difficoltà nella percezione dell'opinione pubblica saranno la riduzione del debito pubblico , 34%, , la politica estera , 27%, e la crescita del sud , 24%, .

[Il retroscena] I nuovi potenti. Ecco l'elenco dei sottosegretari del Governo Di Maio - Salvini. E la Lega strappa lo stesso numero di posti ... : Saranno assegnati al Ministro dell'Economia e delle finanze, dove siete l' "indipendente" Giovanni Tria i pentastellati Laura Castelli e Stefano Buffagni - che avrà la deLega alle Banche e alle ...

Porto Sant'Elpidio. Spina - Fioschini - Battilà e l'ipotesi "assessori a progetto" : la Vallati come Di Maio - ecco la squadra di Governo a 5 ... : ... smart city, semplificazione amministrativa, trasparenza, innovazione e strategia di sviluppo - sport e tempo libero - coordinamento grandi eventi - commercio 'Preciso che questo è un punto di ...

La guerra tra Stati Uniti e Russia travolge l'Italia. Manina Usa : ecco come vogliono piegare il Governo : Il solo annuncio di Giuseppe Conte di voler togliere le sanzioni Ue contro Mosca ha scatenato un'intenso scambio di contatti tra le cancellerie europee, arrivando presto anche a Washington. L'attesa ...

Spagna - ecco chi sono le 11 ministre del nuovo Governo Sánchez : Ma chi sono le protagoniste di questa nuova fase politica? In Spagna dalla vicepresidente Carmen Calvo alla ministra dell'Economia Nadia Calviño, i dicasteri più importanti sono nelle mani ...

Spagna - svolta rosa al Governo : con il premier Pedro Sanchez ecco 11 donne : Spagna, svolta rosa al governo: con il premier Pedro Sanchez ecco 11 donne La lista dei ministri presentata a Madrid dal segretario del Partito Socialista Operaio comprende 6 uomini Continua a leggere L'articolo Spagna, svolta rosa al governo: con il premier Pedro Sanchez ecco 11 donne proviene da NewsGo.

Spagna - svolta rosa al Governo : con il premier Pedro Sanchez ecco 10 donne : La lista comprende: vicepremier e ministro dell'Uguaglianza Carmen Calvo , alla Giustizia Dolores Delgado , alle Finanze Maria Jesus Montero , all'Economia Nadia Calvino , agli Esteri Josep Borrell, agli Interni Margarita Robles , alla Difesa Constantin Mendez , all'Amministrazione Territoriale Meritxell Batet , agli Investimenti José Luis ...

Ecco le 'spie fiscali' - il drastico piano del Governo Conte contro gli evasori : Più manette e più spie fiscali . Ecco il governo di Giuseppe Conte , le cui parole in materia di giustizia e fisco hanno terrorizzato Forza Italia . Come sottolinea il Giornale , la deriva ...

Licia Ronzulli a Omnibus - la profezia sul Governo : 'Ecco quanto durano M5s e Lega' : Siamo ad Omnibus , su La7, dove la conduttrice Gaia Tortora conferisce a Lucia Ronzulli , sua ospite, il titolo di Nostradamus. 'Chiediamo una previsione a lei, ogni volta ci prende. Viene qui e dopo ...

“Ecco cosa voglio fare per voi”. Conte illustra il programma di Governo al Senato : “Assumo questo compito con umiltà e determinazione, consapevole dei miei limiti, ma anche con l’abnegazione di chi comprende il peso delle responsabilità affidatemi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato per la fiducia. “Non sono spinto da nient’altro che da spirito servizio”, ha assicurato. “Mi propongo a voi e attraverso voi ai cittadini – ...

Governo - Conte alla fiducia 'Io garante del cambiamento' Ecco il discorso del premier : "È un momento importante per me e per il Paese". Sono le prime parole del premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Senato, dove viene votata la fiducia al Governo giallo-verde. Segui su affaritaliani.it

