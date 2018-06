Governo | Di Maio | ' Manterrò per me la delega alle telecomunicazioni'

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini sulle nomine. Nel pomeriggio Consiglio dei ministri : Ancora in bilico le caselle che riguardano i ministeri dell'Economia e degli Esteri, in particolare a causa di alcune riserve da parte dei ministri Tria e Moavero Milanesi su alcuni nomi proposti dai ...

Governo : vertice Conte-Di Maio-Salvini a P. Chigi - stretta su nomine : Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Terminato il vertice dei ministri economici a Palazzo Chigi, a stretto giro dovrebbe iniziarne un altro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro della riunione, viene spiegato, la nomina di viceministri e sottosegretari, una partita che il Governo conta di chiudere da qui alle prossime ore. Il Cdm per ufficializzare le nomine dovrebbe dunque ...

[Il retroscena] I nuovi potenti. Ecco l'elenco dei sottosegretari del Governo Di Maio - Salvini. E la Lega strappa lo stesso numero di posti ... : Saranno assegnati al Ministro dell'Economia e delle finanze, dove siete l' "indipendente" Giovanni Tria i pentastellati Laura Castelli e Stefano Buffagni - che avrà la deLega alle Banche e alle ...

Luigi Bisignani - il vero segnale dalle ultime elezioni per Salvini e Di Maio : quanto durerà il loro Governo : Il primo segnale che arriva dalle ultime elezioni amministrative è gli italiani non hanno cambiato idea rispetto allo scorso 4 marzo. Anzi Luigi Bisignani sul Tempo aggiunge che da un lato gli ...

[Il retroscena] Fico - Dibba e gli altri : scatta la fronda contro Di Maio. "Il Governo è troppo a destra" : Tutti si chiedono dove va il mondo. Uno dei pochi che capisce dove va il mondo sono io. Abbiate pazienza, mi faccio questo piccolo complimento". 11 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Governo - vertice Conte-Salvini-Di Maio/ M5s - “niente manuale Cencelli” : nomine viceministri e sottosegretari : Governo, vertice fra Conte, Di Maio e Salvini: ultime notizie su nomine sottosegretari e viceministri, leader M5s "non useremo manuale Cencelli". Strappo sui parametri Ue (Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:16:00 GMT)

Governo : Di Maio - deleghe? Individueremo persone più appropriate : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Cercheremo di individuare le persone con le sensibilità più appropriate perché stiamo parlando di avere un interlocutore per i servizi segreti, la gestione dell’editoria”. Ad affermarlo a ‘In Mezz’Ora’ è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in merito alle deleghe. I fondi all’editoria, aggiunge, “nel passato sono stati utilizzati un ...

Governo : Di Maio - Calenda? ci eravamo organizzati per passaggio consegne : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Con l’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ci eravamo organizzati per il passaggio di consegne. Non do risposte all’ex ministro da qui ma eravamo organizzati per farlo. Diciamo che sono stati giorni difficili”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, in merito al mancato passaggio di consegne al Mise. L'articolo Governo: Di Maio, ...

Governo : Di Maio - sfida è realizzare promesse fatte a italiani : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “La nostra sfida è realizzare le cose promesse agli italiani”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a ‘In Mezz’ora’ sottolineando che nei prossimi mesi “daremo risposte subito” e “nel breve-medio periodo altre”. “Se manterremo le promesse saremo diversi dagli altri, se no saremmo uguali agli altri”, sottolinea il ministro dello Sviluppo economico e ...

Governo - Di Maio : “Vogliamo andare ai tavoli europei per ottenere i margini di bilancio a cui l’Italia ha diritto” : “Il ministro dell’Economia Tria, nello spiegare i nostri punti, ha rappresentato la linea economica di questo Governo. Il nostro obiettivo – e per questo motivo abbiamo chiamato anche Savona e Moavero nel Governo – è ottenere margini per fare investimenti in Italia e fare riforme strutturali anche dal punto di vista del fisco. Ovviamente non tutto dovrà venire da lì, c’è anche la spending review da fare, il piano ...

Di Maio : "Al nuovo Governo non vanno bene gli attuali parametri europei" : "Il ministro Tria ha rappresentato quale sia la linea economica di questo Governo: il nostro obiettivo è quello di andare ai tavoli europei per ottenere dei margini per fare investimenti e riforme in Italia. Noi andremo a quei tavoli come Paese fondatore. Il punto fondamentale è che a noi non stanno bene i parametri attualmente in vigore e abbiamo messo su una squadra per andare a contrattarli", ha dichiarato Luigi Di Maio, ospite ...

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini : focus su sottosegretari e viceministri : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha organizzato un vertice con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per accelerare la definizione delle nomine di viceministri e sottosegretari che ...

Governo : Di Maio - a vertice non si parla di Commissioni - no interferenze : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Oggi nel vertice con Conte e Salvini non si discuterà di Commissioni parlamentari”. Ad affermarlo è il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio a in ‘Mezz’ora’, precisando che “l’esecutivo non deve intervenire” interferendo con il potere legislativo. L'articolo Governo: Di Maio, a vertice non si parla di Commissioni, no interferenze sembra essere il primo su Meteo ...

Governo : Di Maio - oggi vertice per individuare viceministri e sottosegretari : Roma, 10 giu, (AdnKronos) – oggi si riunirà a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio “per individuare” i viceministri e i sottosegretari del nuovo esecutivo. A confermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Mezz’ora’ su Rai 3. L'articolo Governo: Di Maio, oggi vertice per individuare viceministri e ...