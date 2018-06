Governo Conte | la lista dei viceministri e dei sottosegretari

Ecco la squadra dei viceministri e sottosegretari del Governo Conte : Raffaele VOLPI ECONOMIA E FINANZE on. dott Massimo BITONCI on. dott.ssa Laura CASTELLI on dott. Massimo GARAVAGLIA on. dott Alessio Mattia VILLAROSA SVILUPPO ECONOMICO sen. dott Andrea CIOFFI on. ...

Chi sono i 6 viceministri e i 39 sottosegretari del Governo Conte : Durante il Consiglio dei Ministri è stata completata la squadra del governo Conte. Il premier terrà per sé la delega ai Servizi. Mentre la delega alle Telecomunicazioni sarà mantenuta dal vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

**Governo : tensione Italia-Francia - a rischio vertice Conte-Macron** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – In bilico il vertice di venerdì a Parigi tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Per ora l’incontro resta confermato, ma c’è grande irritazione” per le parole arrivate da Parigi sul caso Aquarius, fanno sapere fonti governative, non escludendo che, da qui alle prossime ore, l’incontro possa persino saltare. L'articolo **Governo: ...

Ecco come gli italiani giudicano i primi giorni del Governo Conte. Ricerca Swg : I temi su cui, invece, incontrerà maggiore difficoltà nella percezione dell'opinione pubblica saranno la riduzione del debito pubblico , 34%, , la politica estera , 27%, e la crescita del sud , 24%, .

Governo Conte - le Telecomunicazioni restano a Di Maio. Giorgetti guiderà il Cipe. Vertice sulle nomine a Palazzo Chigi : La delega alle Telecomunicazioni rimarrà ai Cinquestelle. Anzi, per il momento la manterrà lo stesso ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio che ha annunciato l’accordo trovato con la Lega sul Blog delle Stelle parlando della vertenza Tim. Una crisi, ha detto il vicepresidente del Consiglio, che “ci fa capire perché è importante che ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico lavorino all’unisono. Così come è importante ...

Marcucci : assenza di Conte spiega chi dà linea a Governo : Marcucci: è Salvini a prendere decisioni Roma – Di seguito le parole di Andrea Marcucci, presidente dei senatori Pd al Senato. “Conte non verrà a riferire in aula. Verrà Salvini. Questo ci dice molto su chi dà la linea…”. “Comunque- aggiunge Marcucci- apprezziamo la disponibilità del ministro dell’Interno”. L'articolo Marcucci: assenza di Conte spiega chi dà linea a governo proviene da RomaDailyNews.

Aquarius - Macron : “Italia cinica e irresponsabile”. En Marche : “La posizione del Governo Conte fa vomitare” : “Dall’Italia cinismo e irresponsabilità”. Il presidente francese Emmanuel Macron è intervenuto per condannare il comportamento del nostro Paese sul caso della nave Aquarius, che dopo la chiusura dei porti da parte del governo Conte è diretta verso la Spagna dove sarà accolta nel porto di Valencia. Il commento è stato riportato dal portavoce del governo Benjamin Griveaux. Il capo di Stato francese ha ricordato “la legge ...

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini sulle nomine. Nel pomeriggio Consiglio dei ministri : Ancora in bilico le caselle che riguardano i ministeri dell'Economia e degli Esteri, in particolare a causa di alcune riserve da parte dei ministri Tria e Moavero Milanesi su alcuni nomi proposti dai ...

Governo : vertice Conte-Di Maio-Salvini a P. Chigi - stretta su nomine : Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Terminato il vertice dei ministri economici a Palazzo Chigi, a stretto giro dovrebbe iniziarne un altro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro della riunione, viene spiegato, la nomina di viceministri e sottosegretari, una partita che il Governo conta di chiudere da qui alle prossime ore. Il Cdm per ufficializzare le nomine dovrebbe dunque ...

Tria - il ministro di Conte che sconfessa il «contratto» del Governo Conte : Le ricette economiche Contenute nel «contratto del cambiamento» di Lega e Cinque stelle rischiano di scontrarsi su un avversario abbastanza indigesto: Giovanni Tria, ministro...

"Il Governo Conte vuole terremotare l'Europa. Salvini fa campagna elettorale sulla pelle dei migranti" : "L'Italia non sta spingendo per rinnovare l'Europa, ma per terremotarla, anche se poi si legge l'intervista del ministro dell'Economia Tria e sembra quella di un'esponente del governo Monti... sembra una posizione seria e responsabile, diversa da altre già espresse. Nei prossimi mesi vivremo una contraddizione fra le promesse fatte agli italiani e la loro realizzabilità. Una contraddizione che potrà generare un'ulteriore ...

Governo - Conte dopo l’incontro col segretario Nato : “Italia sempre più ruolo chiave su sicurezza in Mediterraneo” : “Pensiamo che non si possa prescindere da una più intensa cooperazione tra la Nato e l’Unione europea nel Mediterraneo e altrove. Il rafforzamento della dimensione europea sulla sicurezza, che consideriamo una priorità, perderebbe infatti di senso e efficacia al di fuori di un quadro di piena sinergia con gli strumenti e le forze di cui è dotata l’Alleanza atlantica” Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Governo - Castelli e Garavaglia verso il Mef. Servizi a Conte - duello sulle Tlc : Prima una breve sintesi del G7 canadese, poi un lungo punto sulla vicenda della nave dei migranti Aquarius, ed infine Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno aperto ...